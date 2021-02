Regulile propuse de Ministerul Educatiei pentru reluarea cursurilor. Conditiile in care o scoala va fi inchisa

* Sala de clasa va fi amenajata astfel incat sa fie asigurata distantarea fizica de 1 metruintre elevi. Daca configuratia salii de clasa (suprafata, mobilier etc) nu permite distantarea fizica de 1 metru, atunci spatiul va fi organizat astfel incat sa se asigure distanta maxim posibila intre elevi.

* Deplasarea elevilor in interiorul institutiei trebuie limitata prin alocarea aceleiasi sali unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 clasa de elevi = 1 sala";

* Este interzis schimbul de obiecte personale;

* Va fi asigurata aerisirea claselor inainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi in timpul pauzelor minimum 10 minute si la finalul zilei, tinand cont de temperatura exterioara;

* Se recomanda evitarea experimentelor practice care necesita miscare si/sau interactiune stransa intre elevi;

* Elevii si personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta masca in permanenta, atunci cand se afla in incinta unitatii de invatamant.

La aparitia unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 intr-o grupa de invatamant prescolar sau clasa de invatamant primar. In aceasta situatie se suspenda cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioada de 14 zile. In situatia in care in aceeasi sala cursurile sunt organizate in schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa in care a fost confirmat cazul de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, urmand ca elevii din schimbul urmator sa isi desfasoare cursurile, dupa o dezinfectare prealabila a salii de clasa.

La aparitia a doua cazuri confirmate de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 intr-o clasa de invatamant gimnazial, liceal, profesional si postliceal. In aceasta situatie se suspenda cursurile clasei respective pentru o perioada de 14 zile. In situatia in care in aceeasi sala cursurile sunt organizate in schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa in care a fost confirmat cazul de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, urmand ca elevii din schimbul urmator sa isi desfasoare cursurile, dupa o dezinfectare prealabila a salii de clasa.

Ministerul Educatiei a prezentat joi dimineata documentul, afirmand ca a incercat sa surprinda toate aspectele convenite in foarte buna colaborare cu Ministerul Sanatatii, intr-o maniera constructiva. Ministerul precizeaza ca este vorba despre un draft ce va fi supus validarii Ministerului Sanatatii. Proiectul prezentat de Ministerul Educatiei poate fi consultat AICI Despre organizarea salilor de clasa Proiectul prevede ca suspendarea cursurilor in unitatile de invatamant preuniversitar /conexe se dispune in urmatoarele situatii: Draftul prezentat de Ministerul Educatiei mai prevede ca pescolarii/elevii care locuiesc impreuna cu o persoana care face parte dintr-o grupa de risc, dupa o evaluare medicala a persoanei respective, daca aceasta nu a fost vaccinata si exista riscul de contaminare cu SARS-CoV-2, pot sa nu se prezinte fizic la scoala, la recomandarea medicului curant si cu acordul parintilor/reprezentantului legal.