Scoala de Valori da lovitura: Zeci de traineri din 22 de tari, la programul GROW

63 de studenti straini din 22 de tari vin in Romania saptamana viitoare pentru a participa la programul GROW 2013, program declarat anul trecut de catre Parlamentul European cel mai bun proiect educational pentru tineret din Romania.

Mai intai ei vor participa la o conferinta de pregatire organizata de Scoala de Valori si AIESEC la Predeal, in perioada 10-14 iunie, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

"Impreuna cu managerii de proiect din fiecare oras unde se desfasoara GROW, trainerii de la Scoala de Valori, AIESEC si cei ai companiilor partenere transforma cele 5 zile de conferinta intr-o experienta de pregatire intensa pentru studentii straini: aprofundarea sesiunilor din curriculum GROW, modul de desfasurare efectiva a programului, dar si provocarile pe care le incearca societatea romaneasca.

Cine sunt adolescentii din Romania si cum gandesc ei, trenduri in generatia de adolescenti, ce optiuni de viata si de cariera au ei, cum este sistemul educational din Romania, sunt doar cateva dintre subiectele din cadrul conferintei", se arata in comunicat.

Participantii la conferinta vor face schimb de experienta si vor identifica noi abordari pentru problemele tinerilor alaturi de traineri din Hong Kong, India, Pakistan, Mexic, Macedonia, Kyrgyzstan, Marea Britanie, Slovenia, Columbia, Tunisia, Germania, Slovacia, Canada, Letonia, Irlanda, Ungaria, Singapore, Cehia, Ucraina, Canada, Brazilia, Olanda.

Ulterior, timp de 6 saptamani, studentii straini vor participa la 10 ateliere de educatie nonformala si valori pentru cei 3.000 de elevi de clasa a XI-a si a XII-a din toata tara, inscrisi in program.

Editia de vara GROW se desfasoara in 15 orase din Romania: Arad, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Pitesti, Curtea de Arges, Ramnicu Valcea, Sibiu, Suceava, Targu Mures si Timisoara.

In Craiova, de exemplu, in perioada 19 iunie - 25 iulie, 3 studenti straini din Slovacia, Pakistan si Hong Kong vor livra 10 ateliere de educatie nonformala si valori pentru elevii de clasa a XI-a si a XII-a din liceele Colegiul National "Fratii Buzesti", Colegiul National "Elena Cuza", Colegiul National "Carol I", Colegiul National "Stefan Velovan", Colegiul National Economic "Gheorghe Chitu", Colegiul National "Nicolae Titulescu", liceul teoretic "Tudor Arghezi" si liceul "Henri Coanda" dar si elevilor din Caracal, inscrisi in program.

Pana acum, in cadrul diferitelor editii ale programului, au participat 7.630 de elevi din 205 de licee, pregatiti de 278 studenti internationali.

C.B.

