Scolile din Romania, redeschise dupa trei luni de cursuri online. In cele mai multe localitati, scoala se reia in scenariul verde

Ce prevede ordinul de reluare a scolii

Cand vor fi suspendare cursurile

Scenariul verde, aferent localitatilor cu o rata de infectare cu COVID-19 la 14 zile mai mica sau egala cu 1 la o mie de locuitori, asigura deschiderea cu prezenta fizica a tuturor scolilor, creselor si gradinitele.Scenariul galben, in localitatile cu rata de infectare intre 1 si 3/1.000, inseamna prezenta fizica pentru anteprescolari in crese, prescolari in gradinite, pentru elevii din invatamantul primar, inclusiv clasa pregatitoare , precum si pentru elevii din clasele terminale, a VIII-a, a XII-a si a XIII-a.In scenariul rosu, in localitatile cu rata de infectare peste 3/1.000, dar mai mica de 6/1.000, vin doar anteprescolarii la crese, prescolarii in gradinita si elevii invatamantului primar, inclusiv clasa pregatitoare, insa raman in online cei din gimnazial si liceal.Daca rata de incidenta la doua saptamani trece de 6 la mie si localitatea respectiva este carantinata de catre autoritati, se inchid fizic toate unitatile de educatie si pe toate categoriile de varsta se trece la sistemul de invatare online.Ministrul Educatiei, Sorin Campeanu, a estimat saptamana trecuta ca vor putea veni la scoala peste 2,4 milioane de elevi , din totalul de aproape 3 milioane.Ministrul Cimpeanu a anuntat ca exista posiblitatea sa se faca o abatere, punctual, in cazul unitatilor de invatamant in care exista mai multe cazuri de cadre didactice infectate cu SARS-CoV-2 sau cu infrastructura deficitara.Ministerele Educatiei si Sanatatii au publicat un ordin comun cu privire la masurile de organizare pentru redeschiderea si functionarea scolilor in acest context pandemic.Astfel, in acest ordin se mentioneaza ca masca de protectie este obligatorie pentru intreg personalul unitatii de invatamant si va fi purtata in salile de clasa, in cancelarie, in timpul deplasarii in incinta unitatii de invatamant si in timpul pauzelor, atat in interior, cat si in exterior, prevede ordinul comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii referitor la revenirea copiilor in scoli din 8 februarie.Potrivit ordinului, masca de protectie este obligatorie pentru elevii din invatamantul primar, gimnazial, liceal si universitar si va fi purtata in salile de clasa, in timpul deplasarii in incinta unitatii de invatamant si in timpul pauzelor, atat in interior si exterior. Acelasi ordin mentioneaza ca masca de protectie nu este obligatorie in cazul prescolarilor.Referindu-se la orele de sport, ministrul Cimpeanu a spus ca reprezentantii MS doresc ca elevii sa poarte masti si in timpul acestor ore. "Cerinta expresa a colegilor de la Ministerul Sanatatii este ca elevii sa poarte masca pe parcursul orelor de educatie fizica", a aratat Cimpeanu.Conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar /conexe pot stabili norme proprii cu privire la masurarea temperaturii la intrarea in institutie, prevede ordinul comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii referitor la revenirea copiilor in scoli in semestrul al II-lea.Potrivit documentului, accesul si fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea in institutia de invatamant de catre persoane desemnate de catre conducerea unitatii de invatamant.Cadrele didactice vor efectua triajul observational al prescolarilor/elevilor pe tot parcursul activitatilor scolare, iar in cazul in care elevii prezinta in timpul orelor de curs stare febrila sau alta simptomatologie specifica infectarii cu SARS-CoV-2, se aplica protocolul de izolare, prevede ordinul comun."Cadrele didactice au obligatia sa anunte cadrul medical scolar sau responsabilul desemnat de conducerea unitatii in cazul in care elevii prezinta in timpul orelor de curs simptomatologie (tuse, dureri de cap, dureri de gat, dificultati de respiratie, varsaturi), insotite sau nu de cresteri de temperatura, in vederea aplicarii protocolului de izolare", se mai arata in document. Documentul precizeaza ca in cazul in care exista un consimtamant informat si semnat al parintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exudat nazofaringian in vederea testarii elevilor simptomatici, acestia vor putea fi testati, intr-o prima faza, cu teste antigen rapide, in cadrul cabinetelor medicale.Ministrul Cimpeanu a sustinut ca in unitatile de invatamant in care exista cabinete scolare si personal medical vor fi si teste antigen. "Daca nu sunt cabinete medicale si nu este nici personal, este sarcina DSP pentru a asigura testarea elevului", a aratat Cimpeanu.Protocolul de izolare a elevilor se va aplica in cazul in care acestia prezinta in timpul orelor de curs simptomatologie specifica COVID-19 (febra, tuse, dificultati respiratorii, diaree, varsaturi, mialgii, stare generala modificata). Protocolul consta in anuntarea imediata a parintilor/reprezentantilor legali si, dupa caz, a personalului cabinetului medical scolar si izolarea imediata a elevului."Elevul va purta masca, va fi separat de restul grupei/clasei si va fi supravegheat pana cand va fi preluat si va parasi unitatea de invatamant insotit. Masurile de protectie individuala vor fi respectate cu strictete. (...) Nu se va transporta elevul pana la sosirea parintilor/reprezentantilor legali la medicul de familie, serviciul de urgenta sau spital, decat in situatia in care simptomele/semnele sunt severe, caz in care se va apela serviciul de urgenta 112", prevede documentul. Cursurile se suspenda pentru o perioada de 14 zile la o clasa din invatamantul primar sau o grupa de gradinita la aparitia unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, prevede ordinul comun al ministrilor Educatiei si Sanatati."In situatia in care in aceeasi sala cursurile sunt organizate in schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa in care a fost confirmat cazul de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, urmand ca elevii din schimbul urmator sa isi desfasoare cursurile, dupa finalizarea procedurilor de dezinfectare a salii de clasa", se arata in ordin.La aparitia unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 intr-o clasa de invatamant gimnazial, liceal, profesional si postliceal se efectueaza ancheta epidemiologica si testarea contactilor acestuia, iar conducerea unitatii de invatamant va decide in urma consultarii DSP/DSPMB daca se impune carantinarea celor care fac parte din aceeasi clasa sau suspendarea cursurilor, dupa caz, mai prevede documentul.Totodata, la aparitia a doua cazuri confirmate de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 intr-o clasa de invatamant gimnazial, liceal, profesional si postliceal, se suspenda cursurile clasei respective pentru o perioada de 14 zile. Masura suspendarii este dispusa prin decizia conducerii unitatii de invatamant/institutiei conexe, dupa consultarea DSP/DSPMB, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin (4) din Ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5.447/2020."DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologica, va stabili contactii directi ai cazurilor confirmate si va decide impreuna cu conducerea unitatii de invatamant daca se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic /nedidactic/auxiliar", se mai arata in document.Conform sursei citate, la aparitia cazurilor de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 in randul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligatia de a anunta conducerea unitatii de invatamant care va informa DSP/DSPMB.In acest caz, DSP/DSPMB, in urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contactii directi ai acestora si va decide impreuna cu conducerea unitatii de invatamant daca se impune suspendarea activitatilor didactice la nivelul unitatii de invatamant.Masura suspendarii va fi dispusa prin hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta sau Comitetului Municipiului Bucuresti, la propunerea conducerii unitatii de invatamant/institutiei conexe, cu avizul ISJ ISMB si al DSP/DSPMB.Reluarea cursurilor care presupun prezenta fizica pentru clasa suspendata temporar se dispune prin decizia conducerii unitatii de invatamant preuniversitar dupa consultarea Directiei de Sanatate Publica.Ministrul Cimpeanu a subliniat ca regulile de distantare vor fi adaptate la specificul si realitatile scolii romanesti si daca sunt banci de doi elevi intr-o clasa, vor sta doi elevi in banca. "Regulile de distantare vor fi adaptate la specificul si realitatile scolii romanesti - si nu numai scolii romanesti (...=) 90% din scolile din Romania au banci de doi elevi. Daca sunt banci de doi elevi, vor sta doi elevi in banca. Accentul se pune pe portul mastii - este o conditie determinanta - de asemenea pe o alta masura simpla ce tine de aerisirea, ventilatia spatiilor inchise, salilor de clasa", a specificat el.Totodata, ministrul Educatiei a facut un apel catre autoritatile locale sa incerce sa "rezerve" mijloace de transport pentru elevi, avand in vedere ca posibilitatea de infectare este foarte crescuta pe parcursul transportului. El a anuntat ca microbuzele si autobuzele scolare vor fi controlate de catre autoritati cu privire la respectarea conditiilor de transport pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus.Conform ministrului Cimpeanu, in videoconferintele desfasurate saptamana trecuta cu inspectoratele scolare judetene s-au primit asigurari ca unitatile de educatie sunt pregatite pentru aceasta noua etapa, avand la dispozitie pe stocuri in total peste 37 de milioane de masti si peste un milion de litri de substante dezinfectante.Toate unitatile de invatamant preuniversitar din Romania s-au inchis incepand din 9 noiembrie, cursurile fiind desfasurate de atunci in sistem online.