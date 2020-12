Se schimba modul de evaluare a elevilor de clasa a II-a, a IV-a si a VI-a

Jean Badea, coordonatorul strategiei de digitalizare a educatiei pusa in dezbatere publica de Ministerul Educatiei, spune ca digitalizarea evaluarilor sustinute de elevii claselor a II-a, a IV-a si a VI-a poate fi realizata abia peste 2 ani pentru ca trebuie formati profesorii, conectate la internet 2.000 de scoli si achizitionate dispozitive, potrivit edupedu.ro In cadrul conferintei de lansare a strategiei de digitalizare a educatiei, Jean Badea a declarat ca "realizarea de programe de alfabetizare digitala timpurie, inca de la gradinita , ne-ar permite sa utilizam tehnologia atunci cand sustinem examenele nationale pentru clasele a II-a, a IV-a sau a VI-a sau sa introducem tehnologia cand sustinem testele PISA".Jean Badea a mai precizat ca "discutiile intre noi sunt ca in cativa ani - vom face o evaluare, nu am un termen exact - sa transferam toate examenele, inclusiv cele de titularizare , in zona digitala".Coordonator al strategiei de digitalizare a educatiei, Badea a precizat la conferinta de lansare in dezbatere publica a strategiei ca, "in Romania, competenta digitala e inclusa la nivel gimnazial in invatamantul obligatoriu, insa studiile arata ca este mare nevoie de dezvoltarea acestor competente inca de la nivelul primar sau prescolar".CITESTE SI: