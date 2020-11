Oficial din Ministerul Educatiei: "Elevii s-ar putea intoarce fizic la scoala incepand din semestrul doi"

Problemele din online

Anuntul a fost facut de Sorin Ion, secretarul de stat din Ministerul Educatiei. Totul depinde, desigur, de evolutia situatiei epidemiologice din Romania.In ceea ce priveste examenele de Bacalaureat si Evaluarea Nationala 2021, secretarul de stat din Ministerul Educatiei a afirmat ca, "la acest moment, nu s-au pus in discutie examenele, asta si din cauza ca speram ca lucrurile sa se indrepte in semestrul II si sa se faca scoala fata in fata. O schimbare ar insemna sa dam examene in sistem online, ceea ce e extrem de greu. Poate ca nici nu ar trebui sa luam in calcul alt mod decat fata in fata. Si sa nu uitam ca anul trecut am organizat in conditii excelente examenele, tot in conditii de pandemie". Declaratiile au fost facute pentru Edupedu.ro. Sorin Ion a declarat ca "programele scolare pentru liceu reprezinta prioritatea Ministerului Educatei in acest moment si ne aflam cu ele aproape de finalizare. Cred ca foarte curand ele vor fi publicate. Sunt mai multe variante". Ministerul Educatiei trebuie sa aplice, incepand cu anul scolar 2021-2022, o noua programa scolara si la liceu. Innoirea curriculara a ajuns in prezent la clasa a VIII-a, iar ceea ce vor invata elevii la liceu trebuie sa fie in concordanta cu ceea ce stiu din gimnaziu Anul acesta este unul dublu electoral: alegerile locale s-au desfasurat pe 27 septembrie, iar cele parlamentare pe 6 decembrie. Potrivit surselor Edupedu.ro, cel mai probabil noile programe scolare pentru liceu vor fi lansate in dezbatere dupa alegerile parlamentare.Multi profesori din Romania nu reusesc sa sustina orele fie din cauza lipsei de conexiune la internet sau a accesului la device-uri. In 2020, multe cadre didactice sustin faptul ca nu stiu sa foloseasca un smartphone, un laptop sau o tableta. Practic, in 8 luni de zile, unii profesori sustin ca nu au invatat sa foloseasca smartphone-ul nici instruiti, nici individual. Simion Hancescu, lider al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, a confirmat probleme din sistem."Treaba asta trebuia rezolvata de minister, cu cursul de formare. Cine a fost pregatit pentru a preda online? Sunt 8 luni de zile de cand a inceput pandemia, deci era timp suficient pentru organizarea acestor cursuri Situatia cu echipamentele este dezastruoasa. Niciun profesor nu a primit vreun echipament. Legea este din iulie in Monitor si niciun leu nu s-a alocat pentru laptopuri pentru profesori.Fiecare lucreaza cu ce poate. Cu telefoane, cu tablete. Conform ministerului, pentru cei care nu au acces la tehnologie, profesorii trebuie sa multiplice materialele si sa mearga acasa la elevi . La Calarasi de exemplu... Asta este Romania reala. Exista familii cu 5-6 copii, care traiesc cu venitul minim. Situatia este mai grava decat pare", a declarat Simion Hancescu pentru B1.ro.