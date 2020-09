Seful Inspectoratului Scolar Botosani: "Nu uitati ca sufletul si mintea nu vor purta niciodata masca"

El a transmis, cu prilejul deschiderii noului an scolar, un mesaj de incurajare si solidaritate catre elevi , parinti si cadre didactice, aratand ca "sufletul si mintea nu vor purta niciodata masca"."Astazi, se va spune ca scoala nu mai este la fel. Se va vorbi despre generatii sacrificate, despre teama si despre pierderea calitatii actului didactic . Va fi, cu certitudine, un an scolar atipic, greu de inteles, dificil pentru toti. Dar nu trebuie sa ne pierdem increderea, scoala si-a schimbat doar vesmintele, spiritul i-a ramas nealterat. (...)Scoala inseamna comunicare, colaborare, empatie, evolutie. Fiindca, indiferent de vremuri, cu reguli mai mult sau mai putin usor de inteles sau de respectat, intotdeauna scoala am fost noi: copiii, parintii, bunicii si cadrele didactice. Am simtit impreuna, am ras si am oftat impreuna, am muncit si am facut sacrificii impreuna pentru a oferi acestei tari cel mai bun viitor posibil. Noi nu intram in linia intai pe 14 septembrie. Noi am fost mereu in linia intai. Succes in noul an scolar tuturor si nu uitati ca sufletul si mintea nu vor purta niciodata masca!", a afirmat Hartie.Inspectorul scolar general le-a cerut parintilor sa fie parteneri si sa dea dovada de intelegere, comunicare, toleranta si capacitate de adaptare, iar elevilor sa respecte cu totii masurile recomandate, precum distantarea fizica , purtarea mastii si igienizarea mainilor.