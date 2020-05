Sub un sfert dintre elevii de clasele a VIII-a, a XII-a si a XIII-a din Bucuresti au anuntat ca vin la pregatirea pentru examene

Ziare.

Cei mai multi dintre cei care vor sa vina la pregatire sunt din clasele a VIII-a - 4.521 de elevi, fata de 3.214 liceeni in clasele a XII-a - a XIII-a, arata EduPedu.ro In privinta profesorilor care urmeaza sa se prezinte la pregatire pentru clasa a VIII-a, si-au anuntat intentia 639 de cadre didactice, "ceea ce inseamna 80,28% din totalul profesorilor care predau disciplinele de examen", a declarat inspectorul general-adjunct de la ISMB, Maria Manea.157 de cadre didactice au transmis ca nu vor veni din motive de sanatate sau afirmand ca au persoane in grija.Pentru Bacalaureat, 598 de profesori, adica 67,12% si-au anuntat intentia de a veni la pregatire.Acestea sunt datele transmite de insprectorat pana pe 22 mai, insa raspunsurile pot fi trimise pana pe 25 mai.Citeste si Ministrul Educatiei anunta ca in fiecare scoala un cadru medical va supraveghea elevii la cursurile pregatitoare si la examene