Cimpeanu: DSP-urile sa aiba disponibilitate pentru testarea elevilor si profesorilor acolo unde nu exista cabinete scolare

"Testarea elevilor este recomandata, pentru ca este singura modalitate de a avea confirmarea infectarii sau infirmarea infectarii, dar ea necesita, asa cum bine stiti, acordul parintilor. Daca este, de asemenea, si personal medical in cabinetele scolare medicale.Exista 18% scoli care au cabinete medicale, din pacate nu toate cele care au cabinete medicale au si personal medical capabil sa administreze aceste teste. DSP-urile, acolo unde nu exista cabinete scolare trebuie, subliniez, trebuie sa aiba disponibilitate pentru testarea elevilor si cadrelor didactice", a spus Cimpeanu, la o conferinta de presa. El a amintit ca Departamentul pentru Situatii de Urgenta a distribuit deja peste un milion de teste in teritoriu pentru fiecare DSP, avand ca destinatie testarea elevilor si personalului din invatamant Sorin Cimpeanu a mai spus ca incepand din aceasta saptamana se solicita scolilor sa raporteze si numarul elevilor reveniti la cursuri "Din aceasta saptamana solicitam scolilor sa raporteze si numarul elevilor reveniti in scoli, pentru ca deja au trecut doua saptamani de la inceperea semestrului doi", a afirmat ministrul.