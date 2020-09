Un liceu de top din Timisoara trece in scenariul rosu dupa ce trei elevi au fost depistati cu COVID-19

Decizia a fost luata marti dimineata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, la propunerea Consiliului de Administratie al scolii.Potrivit tion.ro, elevii infectati au mers la scoala doar in prima zi. Este vorba despre un elev din clada a IX-a, unul din clasa a X-a, si o eleva din clasa a XII-a, care au fost depistati in ultimele zile cu coronavirus. Elevii au fost doar in prima zi de scoala, cu grupa lor, de la 11 la 13, cand au primit manualele. Doi dintre ei s-au dus direct acasa de la scoala, toti elevii au purtat masca in unitatea de invatamant , iar cei de la scoala au asigurat distantarea fizica . Unul dintre cei trei elevi s-a intalnit cu colegii lui, si cu cei din prima grupa, dupa ce si-a luat manualele - elevul de clasa a IX-a, mai arata tion.ro Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis a mai decis ca si scoala din localiatea Bencecu de Sus sa intre in scenariul Rosu. De asemenea, pentru scoala din localitatea Parta s-a decis intrarea in scenariul galben, care presupune predearea cursurilor in sistem hibrid.