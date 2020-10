VIDEO Scenele revoltatoare cu profesoara din Maramures care isi bate elevii la ore. Reactia ministrului Educatiei

Scenele violente din sala de clasa au ajuns si in atentia ministrului Educatiei, Monica Anisie , care a anuntat ca s-a autosesizat si a cerut deschiderea unei anchete."Astazi (sambata, 24 octombrie - n.r.) am aflat de pe pagina de Facebook a lui Andy Popescu, dintr-o inregistrare video, ca mai multi elevi de la o scoala din localitatea Borsa, judetul Maramures, au fost loviti de o profesoara.Am contactat personal atat inspectorul scolar general, cat si inspectorul scolar general adjunct ai inspectoratului scolar, solicitandu-le ca luni dimineata sa inceapa o ancheta la respectiva unitate de invatamant , iar la finalul acesteia, sa intreprinda toate masurile necesare impuse de lege", a precizat Anisie pe Facebook."Ma intristeaza sa aflu despre astfel de incidente! Cu totii trebuie sa reactionam ferm si imediat, cu toleranta zero la violenta in scoli ", a mai precizat ministrul Educatiei.