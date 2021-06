Cum poate fi oprita violenta in scoli. "Bullying-ul incepe de la profesorii care jignesc copiii"

Cei care instiga sunt la fel de vinovati ca cei care bat

Incidentul vine la o saptamana dupa ce in Timisoara, o adolescenta cu probleme a fost umilita de doua colege, chiar intr-o sala de clasa . In urma acestui incident, conducerea liceului respectiv a fost demisa.Cu alte cateva zile inainte de acest incident, un inspector scolar din Bucuresti a fost demis dupa ce a spus ca este o joaca de copii faptul ca un copil s-a aruncat de pe geamul unei scoli din Capitala.Intrebat de ce bullying-ul este tot mai prezent in scolile din Romania, psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a spus ca totul porneste de la profesori "Bullying-ul incepe de la profesorii care jignesc copiii, ii umilesc, uneori chiar ii si bat pe cei care nu stiu raspunsul la lectie. Atunci copii vad cine e "ciuca bataii" si il agreseaza si ei.Mai mult, acum cu obezitatea aceasta a copiilor, acela e oaia neagra, daca este unul imbracat mai modest, de asemenea este vizat de colegi.Sociologic vorbind, intr-o clasa exista toate rolurile: lider formal- seful clasei, liderul informal- cel mai smecher, bufonul clasei, tocilarul clasei si "ciuca batailor", aceasta "oaie neagra". Copiii acestia sufera", a explicat psihologul."Cei care ii agreseaza sunt insa instigati de cei care ii filmeaza. De fapt nu numai cei care bat sunt de vina ci si instigatorii. Trebuie trasi la raspundere si acestia.Poate se instiga si pe retelele de socializare, apoi continua si agresiunile fizice. Copilul agresat este terorizat tot timpul. El nici nu mai spune prin ce trece de frica.Unii copii fura de acasa pentru a plati "taxe de protectie" colegilor violenti", a mai spus Liviu Chesnoiu.Criminalistul e explicat ca cea mai buna solutie ar fi montarea de camere de luat vederi in fiecare clasa, iar imaginile sa fie urmarite de directorii si psihologii scolilor."Ce este de facut? Trebuie puse in fiecare clasa camere de luat vederi. Imaginile trebuie sa fie vazute de directorul scolii, de psihologul scolar, iar acesta din urma trebuie sa il extraga pe cel care instiga, sa vada de ce este violent. Poate asa vede acasa, trebuie sa se caute firul acestei violente.In plus trebuie sa se aplice sanctiuni drastice. Se poate recurge la exmatriculare. Dupa cateva astfel de exemple de masuri dure se vor potoli agresorii", a precizat Chesnoiu."Nu se lucreaza in sensul acesta cu ei. Adolescenta este perioada cea mai delicata. In capul lor este o explozie de ganduri si sentimente, nici ei nu se mai inteleg pe ei. Ei au energie doar pentru joc si sex. Nu se gandesc sa invete, sa faca performanta. Elitele sunt de fapt cei care au o familie educata ce le canalizeaza energia spre anumite materii si nu ii lasa sa stea pe telefon sau pe laptop toata ziua.Adolescentilor le trebuie program. Eu din acest motiv ii indrum pe toti spre scolile militare", a mai aratat psihologul.Intrebat cum se vede violenta in scoli, politologul Cristian Hrituc a precizat pentru Ziare.com ca astfel de scene nu se intampla de acum ci au fost tot timpul, insa nu este neaparat sistemul de invatamant de vina, ci si mediul familial."Si in trecut era cam la fel. Nu putem sa analizam neapart ponderea daca avem mai multe sau mai putine. Si nu putem sa dam vina pe sistem pentru ce se intampla.Este vorba si despre educatia parintilor si ei trebuie sa se ingrijeasca sa le explice copiilor de ce nu est ebuna violenta. Nu trebuie sa aplicam rationamente de genul: "Tati, daca ti-a dat un pumn, da si tu inapoi".Este vorba despre nivelul de civilizatie a societatii romanesti", a spus Cristian Hrituc.Imagini cu o fata agresata de o colega in prezenta altor elevi la Scoala Gimnaziala nr. 2 din localitatea Sannicolau Mare au ajuns in spatiul public. Se pare ca elevele sunt in clasa a VI-a, iar altercatia ar fi avut loc marti, 15 iunie, conform TION.ro Inspectoratul Scolar si conducerea unitatii din invatamant a aflat din presa despre caz.In urma recentelor incidente, ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a anuntat ca fiecare scoala va avea un grup de actiune anti-bullying , asta dupa ce in ultima perioada a fost semnalata o crestere a numarului cazurilor de hartuire in unitatile de invatamant.