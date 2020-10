Selly si generatia #farateme

Pentru cei care inca nu stiu cine e Andrei Selaru, mai bine cunoscut ca Selly, va pot spune ca este cel mai de succes vlogger roman si ca in vara aceasta a adresat Ministrului Educatiei o scrisoare deschisa in care a punctat principalele probleme pe care le-a identificat in sistemul nostru educational.Selly a sustinut in aceasta scrisoare patru puncte deloc de neglijat: 1. Reducerea numarului de ore petrecute de elevi la scoala; 2. Reformarea metodelor de predare; 3. Schimbarea urgenta a programelor scolare; 4. Digitalizarea invatamantului.Pe 9 octombrie, Selly ar fi trebuit sa participe la o discutie cu doamna Ministru Anisie despre viitorul scolii romanesti in cadrul unei emisiuni la Pro Tv, dar cu numai o zi inainte, doamna Anisie a anuntat ca nu va mai veni in studio, pretextand ca numarul de infectari cu SarsCov2 este in crestere, deci o asemenea intalnire ar fi periculoasa pentru toata lumea implicata. Impresia generala a fost, pe buna dreptate, ca Ministrul Educatiei se teme in realitate de o astfel de confruntare.Andrei Selaru nu este reprezentantul Consiliului National al Elevilor, nu mai este nici macar elev in invatamantul de stat, dar fara doar si poate este o voce articulata, un tanar antreprenor si, probabil, cel mai important influencer al tinerei generatii, ceea ce transforma refuzul doamnei nu doar intr-un gest de lasitate, cat intr-unul de dispret fata de ceea ce au de transmis tinerii prin intermediul lui.Am convingerea ca niciun reprezentant al ministerului si cu atat mai putin doamna Anisie nu ar avea vreo explicatie pentru ceea ce Selly numeste ignorarea legii. Intr-adevar, cum ai putea justifica faptul ca nici pana acum, mai ales in contextul pandemiei actuale, nu s-a realizat platforma de e-learning pe care Legea Invatamantului o promite inca din 2011?Chiar promulgata de Presedinte, legea care prevede reducerea numarului de ore pentru toate ciclurile de invatamant preuniversitar tot nu produce efecte, asa cum nu vedem nici o reducere a numarului de elevi, cu toate ca exista cadrul legislativ care o impune.Nu e deloc usor sa infrunti un tanar care are curajul de a spune raspicat ca primul care dispretuieste propriile legi este insusi statul al carui reprezentant esti.Una dintre ideile pe care a insistat gazda emisiunii este felul in care Selly si alti influenceri ar putea veni in sprijinul profesorilor, tinand cont de competentele lor digitale. Surprinzator, Selly nu a marsat pe aceasta idee, ci a punctat ca este de datoria sistemului sa se formeze si reformeze in asa fel incat sa faca fata acestor provocari.Intrebat cum ar preda el istoria, una dintre materiile lui preferate in scoala, Selaru a oferit cateva sugestii cat se poate de logice, viabile si, cu siguranta, deloc greu de aplicat la cursuri , cu conditia sa existe tehnica adecvata, dar, in special, vointa din partea cadrului didactic Un lucru pe care experienta de profesor ma obliga sa-l recunosc este ca Internetul, exact asa cum sustine Selly, este o resursa aproape inepuizabila de documentare, filmulete, animatii si materiale educationale care pot muta accentul pe elementul vizual ca mod principal de invatare. Elevii nostri sunt bombardati inca din copilarie de o cantitate imensa de informatie preponderent vizuala, ceea ce se traduce printr-o schimbare a paradigmei de invatare de care este nevoie sa devenim constienti.Ceea ce mi-a placut in mod desosebit a fost indrazneala cu care a atras atentia ca un manual in format PDF, asa cum sunt majoritatea celor care pompos sunt numite manuale digitale pe platforma manuale.Edu.ro, nu reprezinta un manual digital. Un astfel de material ar trebui sa ofere acces instantaneu la linkuri utile, sa fie interactiv si sa fie special realizat pentru a fi utilizat pe un dispozitiv electronic.Am convingerea ca multi veti obiecta fata de oportunitatea opiniilor lui Andrei Selaru care canta "SOS in cantitati industriale/Boss, femeia ta imi da tarcoale". Cum sa deplangi calitatea educatiei cand tu insuti reprezinti kitschul?Indiscutabil, muzica, daca asa s-o numi ceea ce face 5Gang, este submediocra si transmite mesaje cu nimic diferite de cele ale manelelor: bani, valoare, masini, smecherie si femei. La fel de sigur este ca o parte din publicul tinta al lui Selly si a celorlalti vloggeri, membri ai 5Gang, este influentata de aceste texte puerile care ii confirma ceea ce vad oricum peste tot in jur: banii fac lumea sa se invarta. Probabil este ipocrit sa te plangi de esecul educatiei cand tu faci bani, si nu putini, de pe urma lipsei acesteia.Pe de alta parte, copiii care reprezinta majoritatea publicului tinta al lui Selly ar trebui sa aiba repere culturale formate de familie. E usor sa te enerveze 5Gang sau Dorian Popa, dar toti acei copii care cumpara si poarta haine inscriptionate cu logourile acestora sunt finantati de tot atatia parinti indiferenti la mesajele pe care le transmite muzica sau vlogurile lor.Aceia care s-au uitat la transmisiunea live a emisiunii au remarcat probabil si constanta comentariilor din online. " #farateme" spuneau majoritatea acestora. Ca profesor stiu ca temele date cu masura sunt importante pentru sedimentarea informatiilor si ca in absenta lor principalii defavorizati sunt tocmai elevii fara posibilitati financiare pentru care meditatiile nu sunt o optiune. Dar nu pot sa nu ma intreb daca acest mesaj nu reprezinta o realitate mai crunta.Daca in loc de" #farateme", ar trebui sa citim, de fapt, fara tema? Nu cumva suntem responsabili pentru cresterea unei generatii care isi cauta o identitate, o tema, si negasind-o nici in familie, nici in scoala, se regaseste in "SOS in cantitati industriale"?Selly nu este o parte a problemelor cu care ne confruntam, doar o expresie a lor, insa urmarindu-l incep sa cred ca in circumstantele corecte, ar putea deveni o parte a solutiilor de viitor.