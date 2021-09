Această metodă nouă îți va schimba creierul într-o mașină de memorat! Cunoaște chiar și 200 de fraze englezești zilnic!

Începi să câștigi 3,5 și chiar de 10 ori mai mulți bani , decât până acum – mulțumită cunoașterii perfecte a englezei, vei primi promovarea la muncă sau… o vei schimba cu alta, mai bine plătită și mult mai satisfăcătoare. Indiferent de câți ani ani și ce post ai acum.

, decât până acum – mulțumită cunoașterii perfecte a englezei, vei primi promovarea la muncă sau… o vei schimba cu alta, mai bine plătită și mult mai satisfăcătoare. Indiferent de câți ani ani și ce post ai acum.



Deja NICIODATĂ nu vei mai fi luat în derâdere de persoanele, care știu limba engleză – pentru că nu știi niciun cuvânt, doar acum „oricine trebuie să știe engleza”.

de persoanele, care știu limba engleză – pentru că nu știi niciun cuvânt, doar acum „oricine trebuie să știe engleza”.



Vei fi independent și în siguranță peste hotare – fără probleme vei face cumpărături în magazin, e vei înțelege pe engleză în instituții, pe aeroport și la doctor. Cu o engleză perfectă îți vei impune familia și cunoștiințele.

– fără probleme vei face cumpărături în magazin, e vei înțelege pe engleză în instituții, pe aeroport și la doctor. Cu o engleză perfectă îți vei impune familia și cunoștiințele.



NIMENI nu va reuși să te păcălească – vei negocia la taraba de peste hotare, întrebând cu o engleză perfectă prețul produsului, care ți-a sărit în ochi, sau te vei apăra, când chelnerul îți înmână o notă de plată prea mare.

– vei negocia la taraba de peste hotare, întrebând cu o engleză perfectă prețul produsului, care ți-a sărit în ochi, sau te vei apăra, când chelnerul îți înmână o notă de plată prea mare.



Vei avea noi pasiuni interesante – te vei putea uita la filmele englezești în original, fără probleme vei înțelege melodiile englezești și programele de televiziune.

Acum un an am plecat în Scoția și mi-am găsit de muncă ca șofer. Însă pe engleză vorbeam mizerabil și cu un accent puternic. Am auzit cum colegii de muncă râdeau de mine și îmi spuneau „acel cioban din Grecia”. Atunci m-am gândit „Vă arăt eu cioban, fraierilor!”.Această metodă pentru învățarea limbii m-a convins prin simplitatea sa. Pentru a începe să vorbesc fluent engleza, nu trebuia să stau cu nasul în cărțiDupă 2 săptămâni trebuia să iau o persoană importantă din parlament – și pe cine a ales șeful? Nu pe acei leneși, care vorbea cu un accent scoțian puternic, ci pe mine. S-a demonstrat că vorbesc mai bine decât britanicii nativi. Până astăzi râd de asta!Te gândești probabil, că pentru a începe să vorbești limba engleză fără greșeli, trebuie să stai ore întregi cu nasul în cărți. Să înveți gramatică, să tocești cuvinte.Să îți irosești timpul și banii pe școlile de limbi străine și să suporți atențiile supărătoare ale profesorului, când nu reușești să memorezi ceva. Ei bine... te înșeli!Adevărul este că învățarea englezei în școlile de limbi este complet nenaturală și doar îți blochează creierul față de învățarea limbii. Pentru a vorbi în limba străină nu trebuie să stai deloc cu orele și să înveți conjugările complicate, să tocești mii de cuvinte și nici să înțelegi cum funcționează timpurile și modurile. Este un mit, care le permite școlilor de limbiGândește-te – înainte să spui ceva pe română, mai întâi înveți timpurile, cazul sau modul? Sigur că nu! Pur și simplu vorbești, fără să te gândești la ceea ce faci.Și exact la fel este cu limba engleză.Pentru a vorbi engleza, la fel de liber ca în română – fără greșeli, fluent și cu un accent perfect…Exact de atât este nevoie, pentru a începe să vorbești limba engleză FLUENT, fără a te bâlbâi și cu un accent perfect.1. Prima etapă este– bazată pe metoda naturală (exact la fel, precum înveți limba natală), care se bazează pe afirmații pregătite de expresii și fraze.Ce garantează acest efect neobișnuit de rapid? Ei bine...2.prin intermediul binaural beats, adică a sunetelor cu o frecvență specială. Aceste sunete îți programează creierul pentru memorarea ultra-rapidă și blochează uitarea din viitor.Pe scurt –Nu mai ai nevoie de timp, bani și abilități, pentru a obține șansa de a vorbi fluent ca un englez nativ. Alătură-te celor câtorva mii de persoane, care au renunțat deja la metodele plictisitoare, scumpe și ineficiente de învățare și fără efort au învățat engleza în 2 săptămâni.Pentru a profita de metoda neuro-absorbției necondiționate a limbii este suficient să apeși pe link-ul de mai jos: