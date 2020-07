Profesoara obligata sa ii achite daune morale unei eleve de clasa a III-a pe care a palmuit-o: Un copil se educa, nu se "dreseaza"

Incidentul a avut loc in 1 martie 2018, in timpul orei de engleza de la Scoala Generala nr. 10 din Sighetu Marmatiei. Pentru ca eleva de clasa a treia deranja ora, profesoara s-a enervat si i-a dat o palma peste fata. Fata a inceput sa planga, iar colegii fetei au anuntat-o pe mama elevei, care a depus plangere impotriva profesoarei.In urma incidentului, profesoara a fost sanctioanta de conducerea scolii cu avertisment scris, dar profesoara a ajuns sa fie si judecata pentru purtare abuziva.Prima faza a procesului s-a judecat la Judecatoria Sighetu Marmatiei, unde judecatorii i-au aplicat profesoarei o amenda de 3.000 de lei si au obligat-o sa ii achite elevei daune morale de 1.000 de lei., se arata in sentinta Judecatoriei Sighetu Marmatiei.In aceeasi sentinta, judecatorul mai arata ca"Prin fapta sa, inculpata aduce atingere unor valori sociale protejate de lege, respectiv integritatea corporala si emotionala ale unor copii ale caror caractere sunt in formare, precum si prestigiului unitatii de invatamant unde s-a savarsit fapta, imprejurari care impun organelor judiciare masuri ferme, in vederea contracararii acestui comportament deviant fata de un elev aflat in plin proces de educare", a mai retinut Judecatoria Sighetu Marmatiei.Sentinta primei instante a fost atacata cu apel la Curtea de Apel Cluj, unde judecatorii au dispus renuntarea la aplicarea unei pedepse. "Aplica inculpatei un avertisment si ii atrage atentia asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune daca va mai savarsi infractiuni", au decis judecatorii, care au mentinut daunele morale de 1.000 de lei la care profesoara a fost obligata sa i le achite elevei. Sentinta este definitiva.