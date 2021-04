Vrei sa te inscrii la cursuri de engleza? Afla daca acestea se pot dovedi benefice pentru tine!

1. Limba engleza este folosita in majoritatea zonelor din lume

2. Oportunitati de studiu

3. Oportunitati profesionale

4. Calatoriile in tari straine

5. Limba stiintei si a tehnologiei

Desi spaniola si limba chineza sunt limbile native ale celor mai multe persoane din lume, majoritatea alege sa invete engleza ca a doua limba. In plus, multe dintre sistemele de educatie ale tarilor din lume includ cursuri de engleza in programa scolara. Astfel, una din cinci persoane din lume poate vorbi sau intelege notiuni de baza in limba engleza. Tocmai de aceea, engleza este una dintre cele mai utile limbi pe care le poti stapani in acest moment, intrucat vei putea comunica cu persoanele din majoritatea tarilor lumii.Pentru copii si adolescenti, programele moderne de cursuri de engleza se pot dovedi extraordinar de benefice. Stapanind limba engleza, orice elev are sansa de a studia in strainatate si de a-si crea un viitor plin de oportunitati. Marile universitati din lume accepta studenti din orice tara prin diferite programe, insa una dintre conditiile de baza este cunoasterea limbii engleze.Programele de cursuri de engleza pe care le parcurgi te pot ajuta sa schimbi domeniul de lucru, angajatorul sau sa avansezi pe scara ierarhica. Multe dintre job-urile bine platite de astazi sunt in cadrul companiilor multinationale, asadar un CV care include limba engleza este mult mai bine privit de fiecare angajator. Pe langa faptul ca poti folosi limba engleza, cunoasterea aprofundata a acesteia reflecta faptul ca ai fost dispus sa consumi timp important si sa faci eforturi deosebite pentru te dezvolta din punct de vedere personal si profesional. In plus, un control foarte bun al limbii engleze iti va da sansa de a gasi un loc de munca nu numai in tara, dar si in strainatate.Intrucat engleza este a doua limba pentru foarte multe tari ale lumii, calatoriile tale vor fi mult mai placute atunci cand o stapanesti. De exemplu, anunturile din avion, programul trenurilor, informatiile de urgenta sau indicatoarele prezente pe drumurile publice sunt adesea traduse in engleza, in special in tarile care folosesc un alfabet diferit. In plus, nu trebuie sa gasesti pe cineva care vorbeste romana pentru a cere informatii, intrucat vei reusi sa le obtii foarte simplu in limba engleza.Societatea moderna se bazeaza foarte mult pe dispozitivele mobile si comunicarea la distanta. Astfel, un program de cursuri pentru copii, adolescenti sau pentru adulti poate deschide noi orizonturi. Tehnologia de ultima generatie foloseste aproape exclusiv notiuni din limba engleza, astfel incat orice software sau functie a aplicatiei poate fi clara atunci cand cunosti limba engleza.Mai mult decat atat, arta, mass media si socializarea online tind sa aiba limba engleza ca numitor comun. Melodiile de succes sunt in engleza, filmele si serialele populare folosesc limba engleza, iar platformele de socializare faciliteaza comunicarea persoanelor din intreaga lume folosind aceasta limba. Practic, nu exista motive pentru care sa amani inscrierea la un program modern de cursuri de engleza!