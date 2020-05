Elevii aflati in izolare sau confirmati pozitiv la COVID-19 sustin Evaluarea Nationala dupa o procedura speciala

Ziare.

"Pentru elevii care solicita si primesc in cazuri justificate aprobarea Comisiei Nationale de sustinere a probelor scrise cu subiectul de rezerva se organizeaza proba scrisa / probele scrise dupa finalizarea ultimei probe prevazute in calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIIII-a in anul scolar 2019 - 2020", se precizeaza in ordin.Conform calendarului aprobat de MEC,Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine pe 18 iunie proba la limba materna.. In aceeasi zi, in intervalul orar 16,00 - 19,00, si pe 23 iunie, intre orele 8,00 - 12,00, se vor depune contestatiile.dupa solutionarea contestatiilor.La solicitarea comisiilor judetene sau Comisiei municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate aproba, in situatii exceptionale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precum si reducerea perioadei de afisare a rezultatelor.Potrivit ordinului,de minimum un asistent, cadru didactic de alta specialitate decat cea corespunzatoare disciplinei la care se sustine proba.