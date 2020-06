Evaluare Nationala 2020: Diferente de pana la 3,5 puncte dupa contestatiile la Germana

Ziare.

Parintii care au copiii inscrisi la Colegiul National "Johannes Honterus" si la Scoala Nr. 12, din Brasov, au trimis sesizari la Ministerul Educatiei si la Inspectoratul Scolar din Brasov, potrivit Libertatea. Mai exact, dintre cele 34 de contestatii depuse la Limba Germana, 14 au obtinut un punctaj mai mare cu peste un punct, 6 elevi au primit note mai mari cu peste doua puncte, iar un elev a primit o nota cu 3,5 puncte mai mare.In urma acestei situatii, parintii cer recorectarea tuturor lucrarilor scrise la Limba Germana.Contactat de Libertatea, seful Inspectoratului Scolar din Brasov, Ovidiu Tripsa, a declarat ca "probabil a fost o eroare tehnica in sensul in care s-a calculat gresit punctajul sau a fost o eroare de transcriere a punctelor acordate pentru fiecare subiect in parte."