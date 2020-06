Rezultate finale la Evaluarea Nationala: 76,2% dintre elevi au obtinut medii mai mari sau egale cu cinci. Numarul candidatilor cu media zece a crescut de la 839 la 892

Ziare.

Potrivit Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), au fost centralizate rezultatele finale ale absolventilor clasei a VIII-a obtinute in urma sustinerii examenului de Evaluare Nationala, sesiunea 2-27 iunie.Conform datelor obtinute in urma reevaluarii lucrarilor contestate, proportia candidatilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 76.2% (122.252 de candidati), ceea ce inseamna o crestere a acestui numar fata de rezultatele initiale. A crescut, de asemenea, numarul candidatilor cu media generala 10: de la 839 la 892 (aproape dublu fata de anul trecut: 459).La proba de Limba si literatura romana, 135.242 de candidati (84%) au incheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre acestia, 4.699 de candidati au obtinut nota 10.La Matematica, 112.721 de candidati (70.2%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre acestia, 3.335 de candidati au obtinut nota 10.La Limba si literatura materna, 8.898 (93.1%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar un numar de 143 de candidati au obtinut nota 10.Au fost depuse 15.275 de contestatii, mai putine decat in ultimii doi ani: in 2019, au fost depuse 21.509 contestatii, iar in anul 2018 - 23.761 de contestatii.Rata de participare la evaluarea nationala a fost de 93%: 160.468 de candidati prezenti (dintr-un total de 172.531 de candidati inscrisi). Sapte elevi au fost eliminati din cauza unor tentative de frauda, lucrarile acestora fiind notate cu 1 (unu).Potrivit MEC, examenul de Evaluare Nationala pentru elevii clasei a VIII-a reprezinta modalitatea de evaluare sumativa externa a competentelor dobandite pe parcursul invatamantului gimnazial.Media de admitere in liceu este media ponderata intre media generala obtinuta la Evaluarea Nationala (cu o pondere de 80%) si media generala de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a, se va derula in perioada 2 - 6 iulie si va fi urmata de repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat (10 iulie).Inainte de contestatii, 76,1% dintre elevi obtinusera medii mai mari sau egale cu 5.