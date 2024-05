Invitatii Ziare.com Stefan Vlaston: Subiectele de la Testarea Nationala-matematica, ridicol de usoare

Am aflat strategia Ministerului Educatiei, pe care o va aplica, probabil, si la Bacalaureat. Elaboreaza pentru examenele nationale subiecte ridicol de usoare, astfel incat sa obtina note mari si de trecere cat mai multi elevi si sa ascunda sub pres precaritatea educatiei romanesti.

Cum altfel putem califica problemele de la Testarea Nationala dupa clasa a VIII-a din care spicuim problema: "Ana si Bogdan au 7 mere, Ana si Calin au 8 mere, iar impreuna cei 3 copii au 12 mere. Cate mere are fiecare?".

Reactiile si opiniile parintilor care au copii, scrise deja pe retelele de socializare, sunt ca problema este de clasa a II-a, cel mult a III-a. Necesita doar cunostinte de aritmetica elementara.

Sa te uiti intr-un tabel si sa vezi numarul elevilor care au obtinut nota 5 este iarasi o operatie mecanica, ce nu necesita niciun fel de cunostinte si pregatire.

Alte subiecte, cotate cu 0,5 puncte cereau, de ex: 4*4+10; aplicarea teoremei lui Pitagora intr-un triunghi dreptunghic etc., toate extrem de simple. Cert este ca nota 7 se putea lua fara eforturi si cunostinte deosebite.

Si atunci, elevii talentati si cu o pregatire foarte buna le-au rezolvat intr-o jumatate de ora, razand. Pentru ei examenul a fost o joaca, dovada fiind notele de 10 in numar extrem de mare ce vor fi obtinute la acest examen.

Nu au aparut tipuri importante de subiecte, ecuatii, sisteme de ecuatii, inecuatii, probleme de pus in ecuatie, calcule cu numere algebrice, etc.

Intrebarea este atunci ce vrem sa testam la acest examen: daca elevii au cunostinte si abilitati elementare, de clasa a III-a sau a V-a?

Putem cobori oricat de mult gradul de dificultate al acestor examene, dar atunci sa nu ne amagim ca vor face fata la liceu, la curriculumul dificil, mai ales pe filiere pretentioase, teoretice.

Cum la fel se pune probleme si la subiectele de Bacalaureat. Le putem reduce gradul de complexitate, dar nu avem garantia ca absolventii de liceu pot face fata cursurilor universitare.

Si mai e ceva. Mesajul care se induce in randul elevilor si profesorilor este ca nu este necesara o pregatire temeinica, pentru ca oricum subiectele vor fi de tipul "Ana are 7 mere".

In consecinta, pregatirea si efortul elevilor si profesorilor va cobori si ele la gradul de complexitate al subiectelor. Ne intoarcem la ipocrizia sub care a functionat ani buni scoala romaneasca. Daca elevii rezolva probleme de genul "cate mere are Ana", se cheama ca avem un invatamant performant.

Doar evaluarile internationale de tipul PISA ne dau de gol. Avem un invatamant mediocru, care ne plaseaza pe ultimele locuri in clasamente internationale credibile.

Solutia aleasa de Ministerul Educatiei, de a reduce gradul de dificultate al subiectelor de la examenele nationale pana la un nivel care frizeaza ridicolul, este cea mai paguboasa solutie, pentru ca ne intoarce la minciuna, ipocrizia si mistificarea de pana in 2011.

