Evaluare Nationala 2021. Cum sa completezi cererea de inscriere la liceu. Eroarea care te poate priva de liceul dorit

Optiunile introduse gresit si repartizarile nedorite

Ce presupune completarea fisei

Cum se calculeaza media de admitere la liceu

Calendar Evaluare Nationala 2021

Conform Calendarului de admitere la liceu , repartizarea computerizata a elevilor pe locurile disponibile se va face pe 24 iulie.In ceea ce priveste fisa de inscriere la liceu, este foarte important felul in care aceasta este completata.Concret, in perioada 16 - 22 iulie 2021, absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora, asistati de diriginti, sunt nevoiti sa completeze optiunile in fisele de inscriere, la unitatea de invatamant sau prin formular transmis electronic.Specialistii sustin ca este nevoie de multa atentie in completarea fisei , intrucat orice optiune introdusa gresit poate duce la o repartizare nedorita a elevului, intr-un alt liceu decat cel in care isi doreste continuarea studiilor.Prima pagina a fisei include datele personale ale elevilor, mediile acestora precum si primele optiuni pentru liceele si specializarile dorite.A doua pagina cuprinde casutele in care se vor completa codurile liceelor la care candidatul si-ar dori sa invete in urmatorii patru ani. Este esentiala o verificare a corespondentei codurilor de pe fisa cu optiunile selectate de elev in prezenta parintelui si a dirigintelui.Ulterior, dupa ce fisa este completata, parintele si dirigintele o vor semna.Media de admitere la liceu, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media la Evaluarea Nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a (conteaza in proportie de 80) si media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a (are o pondere de 20).- Inscrierea la evaluarea nationala - Limba si literatura romana - proba scrisa- Matematica - proba scrisa- Limba si literatura materna - proba scrisa(pana la ora 14:00) - Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor(ora 16:00 - ora 19:00) -(ora 8:00 - ora 12:00) - Depunerea contestatiilor- 4 iulie 2021 - Solutionarea contestatiilor- Afisarea rezultatelor finale

Fisa Admitere Liceu 2021 by Claudia Spridon on Scribd

Anexa Fisei de Inscriere Admitere Liceu 2021 by Claudia Spridon on Scribd