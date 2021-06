Evaluare Nationala 2021. Cand si cum pot pot fi depuse contestatiile: "Profesorii corecteaza cu larghete in pandemie"

Profesorii corecteaza cu larghete mai ales acum

Calendar Evaluarea Nationala 2021

Concret, candidatii pot depune fizic contestatiile sau le pot transmite prin mijloace electronice. Totodata, ei semneaza si depun si o declaratie tip in care se mentioneaza ca au luat la cunostinta nota primita in urma contestatiei, asumandu-si ca aceasta poate fi mai mare sau mai mica decat nota primita la prima corectura. Contestatiile se depun in momentul in care copilul este sigur ca a facut mult mai multe exercitii bine decat corespunde nota. Daca elevul apreciaza ca a facut de 9 si a luat 6, sigur ca e o diferenta mare si trebuie facuta contestatie. Dar in general nu fac prea multi contestatie", a explicat profesorul de matematica Stefan Vlaston."Noutatea din acest an e ca au fost facute subiecte tip grila. Nota 7 o iei pe subiecte tip grila. Acolo nu ai ce sa contesti, daca nu ai incercuit bine, nu ai ce sa contesti. Nu trebuia sa trimita cineva rezolvari intregi daca voia sa te ajute. Profesorii corecteaza cu larghete mai ales acum, pe timp de pandemie", a completat Vlaston.07 - 11 iunie 2021 Inscrierea la evaluarea nationala 11 iunie 2021 Incheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a22 iunie 2021 Limba si literatura romana - proba scrisa24 iunie 2021 Matematica - proba scrisa25 iunie 2021 Limba si literatura materna - proba scrisa29 iunie 2021 Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor (pana la ora 14:00)29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00) - 30 iunie 2021 (ora 8:00 - ora 12:00) Depunerea contestatiilor30 iunie - 4 iulie 2021 Solutionarea contestatiilor4 iulie 2021 Afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor