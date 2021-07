Evaluarea Nationala 2021. Dupa solutionarea contestatiilor 14 elevi au obtinut media 10

"In urma reevaluarii lucrarilor contestate, proportia candidatilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 88,00% (10.379 de candidati), in crestere cu 0,24% fata de rezultatele initiale (87,76%).A crescut, de asemenea, si numarul candidatilor cu media generala 10: de la 13 la 14.La proba de Limba si literatura romana, 10.993 de candidati (93,03%) au incheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre acestia, 55 candidati au obtinut nota 10. La Matematica, 9682 de candidati (81,97%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre acestia, 377 de candidati au obtinut nota 10.La Limba si literatura materna, 158 de candidati (100%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 11 candidati au obtinut nota 10. Rata de participare a fost de 98,28%: 11.801 de candidati prezenti (dintr-un total de 12.006 de absolventi inscrisi).Doi elevi au fost eliminati din cauza unor tentative de frauda, lucrarile acestora fiind notate cu 1 (unu).Absolventii invatamantului gimnazial care, in contextul masurilor stabilite privind combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2, au fost in izolare/carantina sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele de examen pot sustine aceste probe in etapa speciala, care incepe luni, 5 iulie. In acest scop s-au inscris 11 candidati. Evaluarea Nationala a elevilor de clasa a VIII-a reprezinta modalitatea de evaluare sumativa externa a competentelor dobandite pe parcursul invatamantului gimnazial. Media de admitere constituie criteriu pentru admiterea in invatamantul liceal de stat, fiind media ponderata intre media generala obtinuta la Evaluarea Nationala (cu o pondere de 80%) si media generala de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%)", potrivit comunicatului de presa al ISMB.