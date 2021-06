Evaluare Nationala 2021. Cele mai mari medii de admitere la liceele din Bucuresti intre anii 2018-2020 STATISTICA

Cele mai mari medii de admitere la Mate-Info

Ultimele medii de admitere la liceele din Bucuresti pentru anul 2020 arata o crestere constanta comparativ cu anii anteriori.De pilda, pentru profilul Mate-Info bilingv engleza , cea mai mare ultima medie de admitere pe 2020 a fost la, unde s-a intrat cu 9.98.Pe locul doi la profilul Mate-Info s-a aflat, cu media 9.90. Al treilea in top a fost Colegiul National "Spiru Haret" , unde ultima medie de admitere la Mate Info in 2020 a fost 9,84.Pe locurile patru si cinci la specializarea mate-info s-au situat(in prima instanta a fost vorba despre specializarea biling engleza), cu 9.81, respectiv 9.76 laIn ceea ce priveste ultimele medii de admitere la specializarea Stiintele Naturii in 2020 au fost urmatoarele: 9,84 a fost ultima medie de intrare la, in timp ce las-a intrat cu 9,84.Las-a intrat cu 9,68, in timp ce laultima medie de admitere la Stiintele naturii a fost 9.67.In ceea ce priveste specializarea Filologie, ultima medie de admitere la Colegiul National Gheorghe Lazar pe 2020 a fost 9,69, urmat de 9,67 la Colegiul National Sfantul Sava.La Colegiul National Gheorghe Sincai ultima medie de admitere in 2020 a fost 9,57, iar la Colegiul National Spiru Haret ultima medie de admitere la Filologie a fost 9.55.Clasamentul pe zona de Stiinte Sociale sta in felul urmator. Ultima medie de admitere la Colegiul National Gheorghe Lazar a fost 9,73.Pe locul doi in topul liceelor cu cea mai mare ultima medie de admitere la stiinte sociale se afla, in timp ce pe locul trei se situeaza sectia de Stiinte sociale de la, unde s-a intrat cu 9,51 ultima medie.