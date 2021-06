Modificari in subiectele pentru Evaluarea Nationala: "Vor fi la fel cum au fost testele de antrenament"

Masura a fost gandita deoarece materia nu a putut fi parcursa in integralitate din cauza pandemiei, potrivit digi24.ro "Subiectele vor fi adaptate la specificul acestui an scolar total atipic. Vor fi la fel cum au fost testele de antrenament, cunoscute deja, vor fi conform unei tematici care a fost anuntata in urma cu trei luni. Gradul de dificultate nu va fi nici mai mare, nici mai mic, dar materia a fost adaptata. Spre deosebire de anul trecut, nu au fost scoase portiuni compacte din materie, ci colectivele de profesori la disciplinele de examen au facut efortul de a extrage acele notiuni pe care le-au considerat mai putin relevante", a declarat Sorin Cimpeanu.Ministrul a mai transmis ca evaluarile vor avea loc cu respectarea regulilor sanitare in vigoare.Elevii de clasa a VIII-a se pot inscrie pana pe 11 iunie pentru a sustine Evaluarea Nationala. Examenul incepe pe 22 iunie, cu proba la Limba si Literatura Romana. Desi anul trecut subiectele primite de elevi la Evaluarea Nationala au avut un grad de dificultate mai scazut din cauza pandemiei, specialistii sustin ca sansele ca probele sa fie mai dificile in acest an sunt mari.Asta avand in vedere rezultatele testelor de antrenament pe care le-au sustinut elevii in ultima perioada, testare care le-a oferit profesorilor o imagine mai clara asupra modului in care s-au pregatit elevii de a VIII-a.