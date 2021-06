Incep inscrierile pentru Evaluarea Nationala. Pe 22 iunie 2021 are loc prima proba

Proba scrisa la Limba si literatura romana se va desfasura pe 22 iunie, iar proba la Matematica - pe 24 iunie.Elevii din randul minoritatilor nationale vor sustine proba scrisa la Limba si literatura materna pe 25 iunie.Rezultatele vor fi afisate pe 29 iunie iar contestatiile vor fi depuse pe 30 iunie.Rezultatele finale, dupa contestatii, vor fi afisate pe 4 iulie. Calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a este cuprins in ordinul MEC privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale in anul scolar 2020 - 2021.Astfel, inscrierea la examenul de Evaluare Nationala 2021 are loc in perioada 7 - 11 iunie 2021, potrivit edu.ro De pe 22 iunie 2021 incep probele scrise, rezultatele finale urmand a se face publice pe 4 iulie 2021.Iata calendarul pentru etapa din iunie a Examenului de Evaluare Nationala 2021- 7 - 11 iunie 2021 - Inscrierea la evaluarea nationala - 22 iunie 2021 - Limba si literatura romana, proba scrisa- 24 iunie 2021 - Matematica, proba scrisa- 25 iunie 2021 - Limba si literatura materna, proba scrisa- 29 iunie 2021 (pana la ora 14:00) - Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor- 29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00) - 30 iunie 2021 (ora 8:00 - ora 12:00) - Depunerea contestatiilor- 30 iunie - 4 iulie 2021 - Solutionarea contestatiilor- 4 iulie 2021 - Afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilorEtapa speciala a Examenului de Evaluare Nationala pentru elevii de clasa a VIII-aEvaluarea Nationala pentru clasa a VIII-a va avea si in acest an o etapa speciala organizata de Ministerul Educatiei in perioada 28 iunie - 12 iulie, potrivit Ordinului de ministru 3.744 din 28.04.2021.