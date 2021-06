Evaluare Nationala 2021. Modele de subiecte la limba romana

O parte din materie a fost eliminata

Model subiect Limba Romana - Evaluare Nationala 2021

Primul examen pe care il vor sustine cei de a VIII-a va fi proba scrisa la Limba si literatura romana, pentru care Ministerul Educatiei a publicat chiar si un model de subiect , precum si baremul de corectare, drept exemplu.Conform modelului, elevii primesc 10 puncte din oficiu si au doua ore la dispozitie pentru a completa cerintele de la examen.Concret, la subiectul I, absolventii de a VIII-a sunt nevoiti sa raspunda cerintelor dupa ce citesc doua texte. Dupa ce au de stabilit corectitudinea sau incorectitudinea unor afirmatii bazandu-se pe textele lecturate, elevii au de prezentat asemanari si deosebiri intre ele, dar si sa rescrie o serie de enunturi din text, precum si sa faca inlocuiri ale unor cuvinte."Elevii nu vor trebui sa demonstreze asimilarea unor elemente de teorie literara sau gramaticala la examen, ci intelegerea unui text. De asemenea, ei vor fi nevoiti sa demonstreze capacitatea de a formula un argument sau de a sustine o idee. Asta pentru ca subiectele de la Evaluarea Nationala 2021 sunt intrucatva similare cu cele de tip PISA", a explicat pentru Ziare.com Cristina Tunegaru, profesoara de Limba romana."A fost un an dificil pentru ca o buna parte din an s-a desfasurat in sistem online. Cu toate acestea, programa pentru examen a fost periata de anumite continuturi, mai ales la partea de gramatica. Anumite elemente, o buna parte din materia de clasa a VIII-a a fost eliminata. Spre exemplu, la propozitii subordonate au ramas doar patru din toate celelalte care erau pentru examen in forma initiala a programei", a completat Tunegaru.Dascalul sustine ca anul acesta scolar a reprezentat o situatie extraordinara pentru elevii de clasa a VIII-a in contextul in care programa de examen e diferita de anul anterior.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a declarat miercuri ca subiectele la Evaluarea Nationala din 2021 vor fi adaptate anului scolar atipic, in care mare parte din pregatire s-a desfasurat in format online.

ENVIII 2021 Limba Romana Var Model by Claudia Spridon on Scribd

ENVIII 2021 Limba Romana Bar Model by Claudia Spridon on Scribd