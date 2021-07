Evaluarea Națională 2021. Diferențe uluitoare între notele de la examen și mediile anuale: Un elev a luat 2.95 la Evaluare și are 9.79 în cei patru ani de gimnaziu

Sunt situații în care diferențele sunt și mai mari și ajung la 6 puncte, potrivit unei analize făcute de edupedu.ro , pe baza datelor publicate pe platforma oficială a Ministerului Educației.În București, 3 candidați au obținut la Evaluarea Națională media 3.00 , iar unul dintre ei are media de absolvire a claselor V-VIII 8.49.Un elev de la Școala Sfinții Voievozi, cu media 2.95 la Evaluarea Națională, are media claselor V-VIII, 9.79.În județul Brăila, 11 elevi cu medii sub 3 la Evaluarea Națională au avut în gimnaziu medii cuprinse între 6.20 și 7.54.În Teleorman, elevii cu nota 1.00 la Evaluarea Națională au media la clasă peste 6. Un candidat care a luat 3.55 la limba română și 2.50 la matematică, are media claselor V-VIII de 8.02.În județul Constanța, un elev care a avut media 2.32 la Evaluarea Națională (1.65 la română și 3.00 la matematică), în clasele V-VIII a avut media de absolvire 8.40.În județul Arad, un elev cu media 2,35 la Evaluarea Națională (2.20 la limba română și 2.50 matematică) are media claselor V-VIII de 8.17. Candidații cu medii sub 3 la Evaluarea Națională au media de absolvire între 6 și 8.