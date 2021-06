Evaluarea Nationala 2021. MEC: 93,95% dintre cei inscrisi s-au prezentat la proba de matematica

"Astazi, 24 iunie, s-a desfasurat a doua proba scrisa (Matematica) din cadrul Evaluarii Nationalea absolventilor de clasa a VIII-a (sesiunea 2021). Au fost prezenti 123.250 de candidati (93,95%). Au absentat de la aceasta proba 7.926 de candidati. Pentru tentativa de frauda au fost eliminati 3 candidati, lucrarile acestora fiind notate cu 1 (unu)", a transmis, joi seara, Ministerul Educatiei.Sursa citata a precizat ca subiectul si baremul de corectare au fost publicate de catre Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15:00.Ultima proba scrisa (Limba si literatura materna) va avea loc vineri, 25 iunie. Sunt asteptati sa participe cei peste 8.000 de elevi inscrisi.Primele rezultate vor fi afisate marti, 29 iunie, pana la ora 14:00 (in centrele de examen).Comunicarea rezultatelor obtinute se face anonimizat, atat in centrele de examen, cat si pe site-ul evaluare.edu.ro, respectandu-se Regulamentul general privind protectia datelor personale (GDPR). Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care inlocuiesc numele si prenumele candidatilor si care au fost distribuite candidatilor, pe baza de semnatura de primire, la prima proba sustinuta.Rezultatele finale vor fi afisate sambata, 4 iulie.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a anuntat, joi, ca "nu au fost, din fericire, incidente majore" la Evaluarea Nationala.Citeste si: