Regulile pe care trebuie sa le respecte elevii la Evaluarea Nationala 2021. Ce pasi trebuie sa urmeze dupa ce ajung in sala de examen

Ce se intampla dupa ce elevii ajung in sala de examen

Cum se corecteaza raspunsurile gresite

La Limba si Literatura Romana, un raspuns completat in casuta poate fi corectat prin taierea cu o linie orizontala a literei scrise in casuta si scrierea in dreapta casutei a literei asociate raspunsului considerat corect.

La Limba si Literatura Romana, un raspuns care consta in marcarea cu X a unei optiuni poate fi considerat corect prin taierea cu o linie orizontala a marcajului X si marcarea cu X a raspunsului considerat corect.

La Limba Romana sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastra, iar in cazul exercitiilor care vizeaza sintaxa frazei, nu se considera semn particular delimitarea propozitiilor in fraza.

La Matematica, un raspuns de la Subiectele I sau II poate fi corectat prin taierea cu o linie orizontala si incercuirea altui raspuns considerat corect.

La figurile de la proba de Matematica sunt permise marcajele pe figura si completarea figurilor cu creion negru sau stilou/pix de culoare albastra.

La Matematica este permisa realizarea unor figuri geometrice in spatiul pus la dispozitie pentru rezolvarea problemelor cu creion negru sau stilou/pix de culoare albastra.

Conditiile de siguranta epidemiologica

Accesul candidatilor in sali este permis in intervalul orar 08:00 - 08:30 , iar examenul incepe la ora 09:00. Timpul pe care il au la dispozitie elevii este de 120 de minute pentru fiecare proba. Candidatii pot sa paraseasca sala de examen cel mai devreme dupa o ora de la inceperea probei, in cazul in care au terminat.In cazuri exceptionale, timpul de lucru se poate prelungi cu pana la doua ore daca candidatii au facut in prealabil o solicitare catre Comisia Judeteana de Organizare a Evaluarii Nationale. Se aplica in cazul elevilor cu deficiente de vedere, de auz, sau cu tulburari de neurodezvoltare.Elevii nu au voie sa aduca in sala de examen obiecte personale ( manuale , dictionare, notite, ciorne, rezumate, telefoane mobile, calculatoare, ghiozdane, rucsacuri, genti, etc).1. Candidatii sunt plasati in locul destinat, cate unul in banca, in ordine alfabetica.2. Candidatii prezinta buletinul si li se explica modul de desfasurare a probei in intervalul 08:30 - 09:00.3. Candidatii primesc brosurile cu subiectele si hartie stampilata pe post de ciorna incepand cu 09:00.4. Candidatii primesc subiectele sub forma de brosura, pe care rezolva cerintele. Pot sa ceara pagini suplimentare daca au nevoie. Brosura se preda la finalul probei.5. Elevii rezolva cerintele folosind cerneala sau pasta de culoare albastra. Pot folosi creion negru doar pentru executarea schemelor si a desenelor. La Matematica pot sa foloseasca instrumente de desen, dar se interzice utilizarea mijloacelor de calcul.- In centrele de examen vor exista echipamente si materiale de protectie (dezinfectant de maini, masti).- Pe coridoare o sa fie semnalizate sensurile corespunzatoare de deplasare, intrarile si iesirile. Spatiile intens circulate o sa fie dezinfectate frecvent.- In salile de clasa va exista o distanta de un metru intre candidati.- Fiecare persoana care intra in scoala va primi cate o masca.- Colectarea mastilor purtate se va face in locuri special amenajate si semnalizate.- Este interzis schimbul de obiecte personale.- Centrele de examen vor beneficia de asistenta medicala.