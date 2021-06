Evaluare Nationala 2021. Cele 6 reguli de aur pentru o nota mare

Cele 6 reguli de aur la Evaluarea Nationala 2021

Actul de identitate

Sitlou/pix de culoare albastra

Guma de sters

Rigla

Apa

Servetele

1. Asigura-te ca ai la tine:2. Cand primesti brosura, citeste subiectele pentru a te familiariza cu ele, apoi citeste din nou, in intregime, toate subiectele. Foloseste cel putin cinci minute pentru a te obisnui cu cerintele.3. Identifica tipul de cerinte specific fiecarui subiect si concentreaza-te sa intelegi fiecare enunt. Alege sa incepi cu subiectul pe care-l stapanesti cel mai bine si elaboreaza un plan schematic de rezvolvare pentru acesta in minte sau pe ciorna.4. Repartizeaza pe ciorna timpul pentru fiecare subiect. Incadreaza-te in timpul pe care ti l-ai propus, pastrand totusi suficient pentru a citi si corecta la final, daca este cazul.5. Daca crezi ca exista riscul sa depasesti durata de timp alocata subiectului la care lucrezi, este mai bine sa inchei fraza si sa continui cu un alt subiect.6. Rezerva un interval de 10-15 minute la final pentru citirea si verificarea intregii lucrari.