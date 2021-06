Evaluare Nationala 2021. La ce sa se astepte elevii de la subiecte. "Programa pentru examen a fost periata de anumite continuturi"

Profesor: "Programa pentru examen a fost periata"

Copiii nu stiu la ce sa se astepte

Anularea examenelor - o solutie?

Admitere la liceu cu medii de 9.98

Asta avand in vedere rezultatele testelor de antrenament pe care le-au sustinut elevii in ultima perioada, testare care le-a oferit profesorilor o imagine mai clara asupra modului in care s-au pregatit elevii de a VIII-a.Spre exemplu, la Limba romana o parte din materie a fost scoasa , sustine profesoara Cristina Tunegaru. Dascalul a explicat, pentru Ziare.com, ca elevii nu vor trebui sa demonstreze asimilarea unor elemente de teorie literara sau gramaticala la examen, ci intelegerea unui text.De asemenea, ei vor fi nevoiti sa demonstreze capacitatea de a formula un argument sau de a sustine o idee. Asta pentru ca subiectele de la Evaluarea Nationala 2021 sunt intrucatva similare cu cele de tip PISA."A fost un an dificil pentru ca o buna parte din an s-a desfasurat in sistem online. Cu toate acestea, programa pentru examen a fost periata de anumite continuturi, mai ales la partea de gramatica. Anumite elemente, o buna parte din materia de clasa a VIII-a a fost eliminata. Spre exemplu, la propozitii subordonate au ramas doar patru din toate celelalte care erau pentru examen in forma initiala a programei", a explicat profesoara Cristina Tunegaru pentru Ziare.com.Dascalul sustine ca anul acesta scolar a reprezentat o situatie extraordinara pentru elevii de clasa a VIII-a in contextul in care programa de examen e diferita de anul anterior."Unul dintre cele mai dificile subiecte le cere elevilor sa compare un text literar cu un alt text pe care ei l-au citit si sa puna in evidenta o asemanare si o deosebire, doar ca acestea trebuie formulate convingator. Si atunci, sunt cateva subiecte dificile pentru care e nevoie de mult exercitiu", spune Tunegaru."Problema e ca acesti copii nu au lucrat foarte mult acest tip de subiecte. Noi am primit varianta finala a subiectului de examen abia in noiembrie. De atunci am avut doar 15 teste de antrenament, ele nu se vor mai tine desi sunt extrem de importante. Copiii nu stiu la ce sa se astepte", a completat Cristina Tunegaru, care sustine ca Evaluarea Nationala trebuie sustinuta, in contextul in care in Romania nu exista un sistem de evaluare obiectiv.De cealalta parte, profesorul de matematica Stefan Vlaston afirma ca o solutie ar fi anularea examenelor si echivalarea cu mediile obtinute de elevi in anii de gimnaziu , propunere care nu a fost agreata de Ministerul Educatiei, desi discutii in acest sens au fost si anul trecut."Copiii nu au parcurs trei semestre din cauza pandemiei. O treime din ei nu au avut deloc acces la internet, alta treime nu a inteles mare lucru pentru ca e greu sa te concentrezi de acasa in fata ecranului. Singurii care au sanse sunt cei care au avut meditatori sau cei pe care i-au ajutat parintii", a explicat profesorul Stefan Vlaston pentru Ziare.com.Lipsa evaluarii obiective este si ea un motiv pentru care Vlaston sustine ca ar fi nevoie de o anulare a Evaluarii Nationale pe 2021. Profesorul sustine, in schimb, ca gradul de dificultate al examenului la matematica ar trebui sa fie cel putin la fel ca in testele de antrenament sustinute de elevi in ultimele saptamani."Daca se va da mai usor nu e in regula", a punctat profesorul de matematica.Orele remediale pe care le-au facut elevii, din dispozitia Ministerului Educatiei, cu siguranta ii poate ajuta pe elevi, arata si Marius Nistor, presedintele Federatiei Sindicatelor in Educatie."In momentul in care aceste examene sunt tratate cu cea mai mare seriozitate, categoric elevii pot sa aiba rezultate bune in conditiile actuale. Mai mult ca sigur si in acest an se va ajunge la situatia in care se va intra la liceu cu medii de 9.98 . Nu trebuie sa mergem pe ideea de a raporta procente cat mai bune ci sa vedem care e realitatea", a declarat Marius Nistor."In fiecare an aceste medii variaza. Daca intr-un an examenul a fost mai dificil, atunci media de intrare e mare. Anul scolar trecut subiectele au fost mai usoare la examen, poate din cauza pandemiei. Nu stim cum va fi anul acesta, e posibil sa fie la fel de accesibile subiectele si sa se ia note foarte mari si, astfel, sa ajungem in situatia in care cu media 10 sa nu poti sa intri la un anumit liceu, ceea ce nu e de dorit. Nu stiu cum s-ar putea face departajarea intr-o asemenea situatie", a conchis profesoara de romana Cristina Tunegaru.Reamintim ca inscrierile pentru Evaluarea Nationala 2021 se desfasoara in perioada 7 - 11 iunie, elevii de clasa a VIII-a urmand sa sustina probele de foc la limba romana, matematica si limba materna in perioada 22 - 25 iunie.