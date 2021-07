Etapa speciala a Evaluarii Nationale. Rezultatele finale, dupa contestatii, afisate luni

Etapa speciala a Evaluarii Nationale vizeaza absolventii invatamantului gimnazial care, in contextul masurilor stabilite privind combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2, au fost in izolare/ carantina sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza examenul sau participa la examenul initial.Candidatii care au participat la una sau mai multe probe de examen desfasurate in perioada 22 - 25 iunie, dar nu au putut finaliza examenul, beneficiaza de recunoasterea acestor probe.Proportia candidatilor cu medii mai mari sau egale cu 5 a fost, la Evaluarea Nationala initiala, de 76,90% (94.629 de candidati).