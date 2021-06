Evaluare Nationala 2021. Cat de mult va conta subiectivitatea profesorilor in notarea elevilor la testul de limba romana: "Baremul nu este clar"

Media finala va fi puternic influentata de gradul de subiectivism al profesorilor de limba romana. Baremul este confuz si lasa loc de interpretari, acuza tot mai multi parinti."La limba romana exista o doza de subiectivitate in corectare pentru evaluare chiar si pe aceasta strucutra de subiecte noi. La romana nu este clar, exista in barem precizari de tipul: argumentele sa fie convingatoare. Ce inseamna convingator pentru un profesor nu inseamna si pentru altul. Exprimarea sa fie nuantata si sa valorifice corect textul, la fel, un prosor s-ar putea sa puncteze cu 2 puncte, iar altul sa considere ca acelasi raspuns nu este convingator pentru el, ca nu a valorificat elevul textul suficient. La proba de limba romana exista o doza destul de semnificativa de subiectivitate", sustine Cristina Tunegaru, unul dintre cei mai apreciati profesori de limba romana.Aceasta considera ca exista o diferenta mare intre programa pe care au avut-o de studiat absolventii de clasa a VIII-a din anii trecuti si ceea ce au avut de pregatit elevii care au finalizat gimnaziul in acest an."Au doar sase tipuri de compuneri de invatat: pagina de jurnal, scrisoarea, e-mailul, caracterizarea de personaj, rezumatul si argumentarea unui punct de vedere pe baza textului literar, asta e tot. Si o buna parte din continuturile de gramatica au fost eliminate. La subordonate, de exemplu, au ramas doar cu patru: atributiva, completiva directa, indirecta si prepozitionala", a explicat Cristina Tunegaru.Chiar si asa, subiectele care au fost propuse de Ministerul Educatiei pentru teste au fost apreciate drept dificile."E adevarat ca ar putea fi numite stufoase testele de antrenament, problema este ca sunt impreuna si exercitii de gramatica si de literatura, doar ca tocmai aceasta este ideea, sa incercam sa trecem dincolo spre tot ceea ce inseamna comunicare. Cred ca totusi modelele acestea ar putea fi schimbate in bine, sa reducem o parte din teoria aceea gramaticala care de multe ori nu este in favoarea elevului. Pe de alta parte trebuie sa apriciem ca exista un exercitiu cel putin, este un punct in plus, in care se cere copiilor sa corecteze greselile dintr-un text, ceea ce nu a mai fost pana acum la examen. Este un lucru extrem de necesar. Copiii trebuie sa invete sa scrie corect, sa se exprime corect, iar acest exercitiu tocmai asta stimuleaza", este de parere Cristina Tunegaru.Primul examen la Evaluarea Nationala va fi in data de 22 iunie, la limba romana, iar in data de 24 iunie, elevii vor sustine proba la matematica