Evaluarea Nationala. Analiza subiectelor la simularea probei de limba romana. Pentru prima data a fost eliminata invatarea mecanica: "Aici era cheia rezolvarii"

In timp ce la partea de gramatica, exercitiile s-au axat pe identificarea unor greseli de scriere si pe vocabular.Cerintele probei de simulare au fost analizate de catre Cristina Tunegaru, profesor de limba romana la o scoala din Bucuresti. Cele mai dificile au fost exercitiile 8 si 9 de la literatura unde elevii au avut de raspuns argumentat la o intrebare, dar si sa compare fragmentul din "Solenoid" cu un alt text literar, conform Cristinei Tunegaru."Mai dificile au fost exercitiile de intelegere a textului, acolo unde stim ca multi copii au probleme. La exercitiul 8 li s-a cerut sa raspunda la o intrebare si sa argumenteze daca lectura cu voce tare ajuta la intelegerea textului si aici ar fi trebuit sa foloseasca fragmentul din << Solenoid >> de Mircea Caratrescu, pentru a construi un mic text argumentativ in care sa-si noteze si sa-si sustina opinia, folosind informatii din text si nu este usor. Este un exercitiu chiar dificil", explica profesorul Cristina Tunegaru.A fost apreciat ca dificil si exercitiul 9 unde copiilor li s-a cerut sa asocieze acelasi text de Mircea Cartarescu cu un alt text literar si sa precizeze o asemanare si o deosebire."Iarasi nu este un text foarte usor, daca cititi fragmentul din << Solenoid >> . Nu este alegerea cea mai simpla, nu este textul cel mai simplu de inteles. Nu este atat de facil pentru copii. Daca nu aveau experienta de lectura si daca nu sunt cititori buni, aveau mari dificultati. Sunt frgmente acolo de descriere care ii puneau in mare dificultate si cred ca aici e cheia rezolvarii, intelegerea acelui text", sustine Cristina Tunegaru.Aceasta a precizat ca in subiectele de la simularea de anul acesta nu exista niciun element de teorie literara, in afara de rezumat. Toate exercitiile la literatura sunt bazate pe intelegerea textului si utilizarea informatiilor din text pentru a construi un argument si pentru a asocia, compara cu un alt text."Aici este dificultatea. Noi stim ca avem mari probleme cu intelegerea textelor", a spus Cristina Tunegaru.Un alt exercitiu care a atras atentia profesorului este punctul 6 de la literatura in care elevilor li se cerea sa inteleaga o figura de stil: "cate un paun (...), facand ape la fiecare miscare, isi infoia deodata coada cu ochi stralucitori..."."Daca nu citeste cu atentie sa inteleaga figura aceea de stil, daca da un raspuns repezit, greseste. Paunul nu este pe ape, paunul facea ape. Aici erau dficultatile, in intelegerea fragmentelor de descriere", spune Cristina Tunegaru.In ceea ce priveste partea de gramatica, profesoara considera ca exercitiile nu au avut de ce sa-i puna in dificultate pe elevii de clasa a VIII-a. Cel mai dificil a fost apreciat punctul 7, unde li se cerea elevilor sa rescrie corect un enunt care continea mai multe greseli, fara sa se specifice de care tip si cate. In total, spune profesorul Cristina Tunegaru, erau sase greseli, iar cel mai probabil elevii au avut dificultati in a identifica greselile de punctuatie si pleonasmul "sa repete din nou".Textul: "Ii multumesc dragei mele mame ca, am avut multe succesuri ca si elev si ca a avut rabdare sa repete din nou cu mine fiecare lectie neanteleasa"Cristina Tunegaru a precizat ca nu poate face o comparatie cu subiectele din anii anterior, pentru ca cel din aceasta sesiune a fost construit pe o alta structura."Este destul de greu de comparat pentru ca elevii de anul trecut aveau alte modele de subiecte. Anul acesta, dupa modelul nou, sunt mai dificle pentru ca se verifica mult mai intens intelegerea textului. Li se cerea de obicei copiilor sa aplice un element de teorie literara pe un text si de multe ori rezolvau cerintele superficial si luau o nota buna. Pentru nota 5 nu trebuia neaparat sa intelegi textul, in subiectele din anii trecuti, acum, pentru a atinge o nota buna, 7, 8, este nevoie sa intelegi textul foarte bine si sa demonstrezi intelegerea textului. Sunt foarte multe exercitii care verifica asta", sustine Cristina Tunegaru.Elevii de clasa a VIII-a vor sustine marti simularea la proba de matematica pentru Evaluarea Nationala.