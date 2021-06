Mesajul patriarhului Daniel pentru elevii care incep examenele de Evaluare Nationala si Bacalaureat

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a subliniat, pentru inceput, ca, alaturi de familie, "Scoala si Biserica sunt lumini ale formarii voastre spirituale ca oameni in familie si in societate, pentru a trai viata personal si in acelasi timp comunitar".El este de parere ca "in formarea fiecaruia dintre noi, examenele sunt cele mai potrivite prilejuri de evaluare si de maturizare intelectuala, experiente care contribuie major la progresul nostru pshihic-afectiv si intelectual"."Pregatirea pentru examene si sustinerea lor sporesc increderea in sine, cresc capacitatea de dialog de comunicare, dar si comuniunea cu ceilalti elevi si cu adultii".Mesajul patriarhului continua: "In contextul dificil al unui an scolar, desfasurat sub semnul ingrijorator al pandemiei care a modificat si complicat major modalitatea de predare si invatare, ii indemnam pe parintii elevilor, pe profesori lor si pe preotii din parohii sa va sustina acum in mod mai intens, unind rugaciunea cu sfatul bun si cu ajutorul concret".