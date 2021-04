Ministerul Educatiei: 25 de elevi au obtinut media 10 la simularea Evaluarii Nationale. 65,6%, medii peste 5

"Potrivit calendarului de organizarare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a (EN VIII) in anul 2021, astazi, 16 aprilie, au fost comunicate rezultatele obtinute de elevii care au participat la probele scrise (29 - 31 martie 2021)" a transmis, vineri seara, Ministerul Educatiei.Centralizarea datelor comunicate de inspectoratele scolare judetene releva urmatoarele rezultate - procentul notelor mai mari sau egale cu 5:* Limba si literatura romana: 71,17% - 88 de elevi au obtinut nota 10.* Matematica: 59,77% - 980 de elevi au obtinut nota 10.* Limba si literatura materna: 79,49% - 22 de elevi au obtinut nota 10.Potrivit Ministerului educatiei, procentul elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 este 65,6%, iar 25 de elevi au obtinut media 10.Cele mai bune rezultate au fost obtinute in Municipiul Bucuresti (82,1%) si in judetele Cluj (77,6%), Arges (71,5%), Braila (71,3%) si Prahova (69,9%). Rezultatele simularii pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureatul din acest an sunt "surprinzator de bune" , declara in urma cu zece zile ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu "Fata de specificul acestui an, rezultatele sunt surprinzator de bune. Sunt mai bune decat in anii 2017, 2018, cand nu a fost pandemie, nu au fost acele pierderi generate de predarea online si totusi a fost procentul de promovare mai scazut decat anul asta", a explicat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.