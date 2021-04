Sorin Cimpeanu, despre rezultatele la simularea Evaluarii Nationale: "Sunt mai mult decat imbucuratoare"

"Sunt mai mult decat imbucuratoare rezultatele, ii felicit pe elevii de clasa a opta, care au reusit sa se mobilizeze. Singura explicatie posibila este aceea conform careia crizele, in general, evidentiaza tot ce este mai rau, dar in acelasi timp evidentiaza si tot ce este mai bun.In cazul de fata, in cazul simularii pentru Evaluarea Nationala, din fericire, se constata ca au fost scoase in evidenta calitatile elevilor care dupa o lunga perioada de predare online au reusit sa se mobilizeze in asa fel incat au luat... peste 20 de procente in raport cu anul 2016 a fost rata de promovare.De altfel, in mai toate judetele tarii rata de promovare a fost peste 50 la suta, avem doar doua situatii - Vaslui cu 47,5% si Timis cu 48% - din motive binecunoscute, au fost foarte multe scoli care nu au putut organiza simularea, fiind instituita carantina", a declarat Sorin Cimpeanu, sambata, la Digi 24.El a mentionat ca, dupa ridicarea carantinei, acele scoli vor putea organiza simularea.Ministrul a adaugat ca rezultatele sunt cu atat mai imbucuratoare cu cat structura subiectelor a fost aproapiata de cea a testelor PISA.Cimpeanu a afirmat insa ca acest lucru nu inseamna ca scoala online a fost eficienta."Nu, scoala online nu a fost eficienta, pentru ca profesorii nu au fost pregatiti pentru predarea online, predarea online presupune cu totul alte activitati fata de predarea clasica, de la conceperea continutului pana la evaluare si examinare (...).Predarea online nu a fost eficienta pentu ca au fost diferente foarte mari de la o zona la alta, de la o scoala la alta, atat din perspectiva conectivitatii, cat si din perspectiva echipamentelor.Nu a fost posibila examinarea relevanta in online, deci predarea online a fost un compromis, obligat, impus, prin care toate carele didactice au facut eforturi si s-au imbunatatit competentele digitale si ale cadrelor didactice, si ale elevilor in raport cu ceea ce aveam in urma cu un an, un efort important, de apreciat, un efort care a putut sa faca posibila incheierea anului scolar 2019-2020, care va face posibila si incheierea anului 2020-2021 si sustinerea examenelor nationale, dar totusi un compromis. Dupa ce vom fi incheiat pandemia trebuie sa continuam cu predarea online acolo unde ea este potrivita, acolo unde exista conectivitate, echipamente si profesori pregatiti", a sustinut Cimpeanu.El i-a felicitat pe elevii de clasa a opta pentru ca au adus "in aceasta perioada plina de dezechilibre si de frustrari, o veste buna, surprinzatoare pentru cei mai multi, surprinzatoare in modul placut chiar si pentru Ministerul Educatiei"."Aceste rezultate, repet, peste 20 de procente in plus fata de 2016, aproape 15 procente in plus la rata de promovare fata de 2017 si 18 procente in plus fata de 2018, 12 procente in plus fata de 2019, sunt rezultate absolut remarcabile care ne dau speranta ca tanara generatie reuseste sa traverseze aceasta perioada de criza si ne vom concentra asupra relevantei subiectelor pentru examenele nationale de bacalaureat si evaluare nationala", a afirmat Cimpeanu.Ministerul Educatiei a prezentat, vineri seara, rezultatele dupa simularea Evaluarii Nationale, potrivit carora 65,6% dintre elevi au obtinut medii de 5 sau mai mari. 25 de elevi au luat media 10, cele mai bune rezultate fiind in Bucuresti si judetele Cluj (77,6%), Arges (71,5%), Braila (71,3%) si Prahova (69,9%).