Evaluarea Nationala 2021. Sfaturile unui profesor pentru proba de matematica: "Bucura-te de o consecinta indirecta: materia pentru examen s-a diminuat"

Profesor de matematica la Liceul Teoretic "Al. Papiu Ilarian" din Dej, judetul Cluj, Sorin Borodi a formulat cateva sfaturi importante pentru elevi , la solicitarea edupedu.ro "Invatarea sau repetarea formulelor sa inceteze incepand cu dupa-masa zilei de dinaintea examenului. Evita compania acelor persoane care iti sporesc inutil emotiile.Fii atent la alimentatia din ziua premergatoare examenului si, mai ales, din dimineata zilei examenului. Nu manca nici mai mult, nici mai putin ca in alte zile."Acesta s-a referit si la ziua examenului, cand elevii ajung in clase si primesc subiectele:"Ai primit subiectul. Citeste-l calm, in intregime.Incepe rezolvarea cu subiectul I. Pe ciorna, cel mai bine. Atentie la subiectele I si II la incercuirea raspunsurilor de pe foaia de examen.Nu uita ca ai voie sa completezi desenele de pe foaia de examen cu orice crezi ca te-ar ajuta la rezolvare.La problemele care simti ca te depasesc, scrie macar formula, daca este cazul. Vei primi puncte pentru ea.Daca la un exercitiu nu gasesti rezolvarea, oricate eforturi faci, dar gasesti raspunsul prin incercari, scrie-l pe foaia de examen , vei primi puncte pentru el.In general, timpul nu a fost niciodata o problema la proba de matematica. Asadar, nu intra in panica in aceasta privinta, nu este cazul.Inainte de a preda lucrarea, reciteste cu atentie. Nu ezita sa faci completari, daca este cazul. Daca ti se pare greu subiectul , nu intra in panica! Gandeste-te ca e greu pentru toti elevii, nu numai pentru tine", a mai precizat Sorin Borodi.Acesta le transmite si o incurajare elevilor: "As zice ca faci parte dintr-o generatie napastuita, din plin afectata de efectele acestei pandemii. Dar, cum in tot raul e si un bine, aminteste-ti si bucura-te de o consecinta indirecta: materia pentru examen s-a diminuat."