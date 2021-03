DOCUMENT Simulare Evaluare Nationala 2021. Cum a ajuns Elena Basescu printre subiectele la Limba si literatura romana

Sorin Cimpeanu: doar in 2,5% din scoli nu se desfasoara simularea la Evaluarea Nationala

Ce se intampla cu elevii din localitatile carantinate

Primul text a fost din Solenoid de Mircea Cartarescu , iar al doilea din Bulevardele Vietii de Sanda Golopentia, potrivit ziarulunirea.ro , care a publicat subiectele.Printre altele, elevii au avut de analizat si corectitudinea pluralului "succesuri", facut "celebru" de Elena Basescu , fiica fostului presedinte al Romaniei.Notele elevilor la simularile de Evaluare Nationala si BAC "nu se trec in catalog" decat "prin exceptie, la solicitarea scrisa a elevului", prevede ordinul de ministru publicat in Monitorul Oficial. Marti va avea loc proba la Matematica , iar elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna vor sustine pe 31 martie simularea probei la Limba si literatura materna.29 martie 2021 - Limba si literatura romana - proba scrisa30 martie 2021 - Matematica - proba scrisa31 martie 2021 - Limba si literatura materna - proba scrisa16 aprilie 2021 - Afisarea rezultatelorMinistrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, spune ca in doar 2,5% din scolile din Romania nu se desfasoara astazi simularea la Evaluarea Nationala pentru clasa a VIII-a. El a dat din nou asigurari ca scolile nu se inchid, pentru ca elevii din clasele terminale nu vor avea programul modificat."Astazi a inceput simulatrea pentru Evaluarea Nationala. Din cele 5576 de scoli, un numar de 141 scoli nu vor putea organiza simularea pentru Evaluarea Nationala, aflandu-se in zone carantinate. Este vorba despre 2,5% din numarul de scoli", a spus ministrul, dupa o intalnire a conducerii PNL El a precizat ca sunt 144.000 de elevi de clasa a opta care dau simularea si ca cei care nu pot sustine acum acest examen o vor face dupa ce localitatile in care invata vor iesi din carantina, conform Digi 24 Elevii inmatriculati in unitatile de invatamant din localitatile carantinate vor putea sustine simulari ale examenelor nationale, cu prezenta fizica , dupa incetarea masurilor de carantinare, conform unui calendar aprobat de inspectoratele scolare, dar nu mai tarziu de 15 mai 2021.Potrivit unei adrese a sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, elevii din zonele carantinate se vor putea deplasa la unitatile de invatamant din afara localitatii carantinate, la care invata, pentru a participa la simularea examenelor nationale."Avand in vedere faptul ca in perioada 22 - 31 martie se desfasoara simularile pentru evaluarile nationale 2021 si examenele nationale de Bacalaureat, mentionam ca deplasarea elevilor in vederea participarii la simularile pentru examenele nationale este circumscrisa altor motive justificate din ordinele sefului Departamentului pentru Situatii de urgenta privind instituirea carantinei zonale si reprezinta o exceptie de la masura interzicerii circulatiei persoanelor in afara locuintei sau gospodariei in interiorul si in afara zonei carantinate", se arata in document.