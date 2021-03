Simulare Evaluare nationala 2021. Baremul de corectare pentru simularea la Limba romana de clasa a VIII-a contine o greseala

Baremul de corectare a fost publicat pe 29 martie la ora 15:00, iar pe 30 martie la ora 09:00 greseala era in acelasi loc, scrie Edupedu.ro Este vorba despre cuvantul "copii", scris cu doi "i", in loc de trei, cum ar fi corect, in formularea "cate 1 punct pentru notarea oricaror doua alimente pe care le aveau la masa copii, asa cum reiese din textul 2".Subiectele si baremele sunt realizate de Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, institutie din subordinea Ministerului Educatiei.In mod aproape ironic, in nota subiectelor autorii precizeaza ca "In evaluarea raspunsului se va tine cont de scrierea corecta a enuntului dat, intrucat in rescrierea acestuia elevul poate face si alte greseli".Potrivit calendarului simularii, marti are loc proba scrisa la matematica