Sorin Cimpeanu: "Rezultatele de la Evaluarea Nationala, afectate de caracterul atipic al acestui an"

"Simularea (Evaluarii Nationale - n.r) a avut rezultate extraordinar de bune, am avut 65,6% elevii care au reusit sa promoveze in comparatie cu un nivel de pana la 40% in anii anteriori, care nu au fost ani afectati de pandemie. Acesta este un motiv de optimism. Pe de alta parte, este si o ingrijorare cu privire la modul in care elevii vor reusi si pe parcursul examenului de Evaluare Nationala propriu-zis sa depaseasca dificultatile pe care le-au avut pe perioada crizei sanitare", a declarat, luni seara, la TVR 2, Sorin Cimpeanu. Ministrul a precizat ca este un moment extrem de important , urmand a fi analizat ca atare: "Este prima generatie care ajunge la examenul de Evaluare Nationala, dupa ce a inceput cu clasa pregatitoare . Va fi si un moment de bilant pentru a face o comparatie intre profilul proiectat al absolventului de gimnaziu , in urma cu 9 ani, si profilul realizat in acest moment. Rezultatele vor fi afectate de caracterul complet atipic al acestui an". Un alt lucru important subliniat de ministru este ca subiectele de la examenul care incepe marti sunt asemanatoare cu cele pe care le vor primi tinerii de 15 ani la evaluarea PISA de anul viitor. Pe de alta parte, speram ca numarul celor care se vor prezenta la examen sa fie cat mai aproape de cei 131.177 de elevi incrisi, pentru ca, altfel, ar insemna ca, desi sunt elevi care ar fi putut sa sustina examenul de evaluare natinala, nu s-au prezentat, deci ar fi un interes scazut pentru finalizarea scolii", a mai declarat Cimpeanu.Evaluarea Nationala pentru elevii de clasa a VIII-a incepe marti, 22 iunie.