Subiectele la matematica pentru examenul de Treapta I din 1985. Comparatie cu Evaluarea Nationala din 2020

Matematica

Limba Romana

Scopul era acelasi ca in zilele noastre, verificarea performantelor absolventilor cursurilor gimnaziale, fiind criteriul principal pentru admiterea la liceu.Structura subiectelor s-a modificat semnificativ de-a lungul anilor, in functie de adaptarea programei scolare la noile cerinte ale pietei.Incepand cu 1995, admiterea la liceu a fost transformata in Capacitate, iar din 2010 se numeste Evaluarea Nationala.In anul 1985, absolventii de gimnaziu au dat un examen de admitere pentru treapta I, asa cum se numea atunci admiterea la liceu. Astfel, in acel an, au avut de rezolvat urmatoarele subiecte:Spre deosebire, subiectele de la Evaluarea Nationala 2020, la matematica , au aratat cu totul diferit.In urma cu 11 ani, in 2010, subiectele la Limba si Literatura Romana, la Evaluarea Nationala, aratau diferit, avand o alta structura.Spre deosebire, subiectele de mai jos le-au picat elevilor in urma cu un an, in 2020.