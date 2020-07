Admitere liceu 2020: Astazi se afiseaza repartizarea la liceu

Repartizarea la liceu va fi facuta doar in cazul elevilor care au reusit sa obtina cel putin media 5 la examenele evaluarii nationale si la absolvirea gimnaziului, conform normelor stabilite de Ministerul Educatiei.Elevii au completat fisele cu optiunile pentru inscrierea la liceu in intervalul 2-6 iulie. In functie de preferintele elevilor si de notele obtinute, acestia vor fi distribuiti computerizat la liceu.