Anisie: Titularizarile se reiau la sfarsitul starii de alerta, iar examenele pentru definitivat in iulie

Ziare.

com

"Examenul de titularizare a fost suspendat pana la momentul incetarii starii de alerta. Cadrul legal impunea Ministerului Educatiei sa ia aceasta masura. Dupa cum bine se stie, prin Legea 55 a fost introdus de grupul parlamentar PSD un articol, articolul 27 alineatul 3, prin care s-a impus autoritatii publice sau institutiei publice sa nu mai poate organiza niciun fel de concurs. Asta a insemnat sa suspendam acest examen de titularizare pentru profesori si imediat ce va inceta starea de alerta si vom avea posibilitatea sustinerii acestui examen, o sa il sustinem. As vrea insa sa spun cadrelor didactice ca examenul pentru definitivare in invatamant ramane valabil si se va sustine in data de 22 iulie. Este important, profesorii trebuie sa stie ca vom continua cu examenul pentru definitivat si examenele pentru gradele didactice", a declarat Monica Anisie la Realitatea Plus.