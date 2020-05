Asociatia Invatatorilor cere sa se renunte la Evaluarea Nationala si Bacalaureat in acest an

Ziare.

com

Acestia sustin ca universitatile au decis organizarea online a examenelor de semestru si ca nu este corect si nici sigur ca elevii sa fie chemati la scoli.Asociatiaa transmis o scrisoare catre presedintele Klaus Iohannis, Guvern, Parlament si Ministerul Educatiei."Nu intelegem de ce viitorii medici, profesori, juristi si ingineri pot sa isi ia diploma de licenta, masterat si doctorat prin examene online (si apoi sa ne lasam viata si tara pe mainile lor), iar examenele elevilor de 13 si 17 ani (in cazul carora vor mai trece multi ani pana sa ajungem pe mainile lor) trebuie neaparat organizate strict in scoli, sub supravegherea profesorilor si a camerelor video. Credeti ca sunt argumente serioase pentru asemenea decizii radical opuse?", se arata in scrioarea adresata autoritatilor si citata de Digi24.Astfel, membrii asociatiei propun ca in acest an sa se renunte la sustinerea Evaluarii nationale si a Bacalaureatului si cer ca situatia scolara sa fie calculata pe baza mediilor anuale si din semestrul I."Examenele (daca s-ar tine) nu ar fi oricum relevante din cauza ca multi elevi (poate chiar dintre cei valorosi) nu vor risca sa participe la ele. Unii nu ar fi primiti nici daca ar vrea (vezi recomandarile mediului sanitar pentru elevii cu afectiuni sau care locuiesc cu parinti/bunici cu afectiuni de sanatate sau peste 65 ani).Ce se va intampla daca vor fi multi profesori care sa refuze sa fie evaluatori sau supraveghetori? Si in anii anteriori au fost greu de gasit voluntari. Unii nu ar fi primiti nici daca ar vrea (vezi recomandarile mediului sanitar pentru profesorii cu afectiuni sau care locuiesc cu sot/mama/tata/socru/soacra de peste 65 ani/cu afectiuni de sanatate)", se arata in scrisoare.Acestia aduc in discuti si banii cheltuiti pe echipamentele de protectie, dar si cat de mult vor respecta copiii regulile."De buna seama ca ar fi alocati bani cu nemiluita pentru masti, manusi, dezinfectanti, termometre, despartitoare si paza. In mod cert ca se va elabora un protocol de miscare a elevilor prin scoala. Il vor respecta insa copiii/tinerii, mai toti gata sa isi descarce energia acumulata in lunile de consemn acasa?Nu sunt printre ei oare si copii ai adultilor care nu au respectat nici pana acum restrictiile?Se vor putea asigura cate doi puscasi marini care sa il flancheze pe fiecare zurbagiu in parte? Profesorii sunt singurii care raspund legal de viata si siguranta elevilor in scoli (minorii nu raspund in fata legii, pot fi cel mult mustrati daca incalca vreun protocol).Isi vor lua profesorii aceasta raspundere legala de a-i apara pe elevi in fata unui pericol invizibil si de a-i proteja chiar si de ei insisi?", mai spun cadrele didactice.Mai mult, adevarata valoare a unui elev nu este totdeauna precis data de rezultatele lui la un examen de doar cateva ore si in conditii de stres."Si in anii trecuti, cu toata rigoarea examenelor, au fost multi, multi elevi care, dupa inceperea liceului, vazand ca nu fac fata la un liceu de elita, s-au transferat de acolo. Si nu a fost gaura in cer. In privinta copiilor care nu vor prinde un liceu de elita, dar valorosi si cu parinti gata sa ii ajute, sunt sigur ca vor reusi ulterior un transfer acolo unde isi doresc", au punctat ei."Ne punem si urmatoarele intrebari de constiinta: Cum am/ati raspunde daca se va dovedi ca virusul s-a raspandit intre elevi-elevi, profesori-elevi, profesori-profesori sau in mijloacele de transport cu care vin acestia la scoala? Dar daca un elev va muri contaminat in scoala?", se mai arata in scrisoare.