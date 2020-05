Avocatul Poporului: Ce se intampla cu elevii care nu pot intra in examen din cauza temperaturii?

Ziare.

"Atat timp cat ea nu este prin lege si nu este prin Ordonanta de Urgenta, competentele noastre sunt limitate. Fiind vorba de o Hotarare, orice persoana interesata care se considera vatamata poate sa faca acest lucru la instanta" a spus Renate Weber sambata, a Digi24.Avocatul Poporului a precizat ca ceea ce o ingrijoreaza este faptul ca termoscanarea ar putea avea consecinte care sa ii afecteze pe unii dintre cei care nu pot avea acces in unele spatii inchise, dand exemplul tinerilor care trebuie sa sustina examene si intrebandu-se ce s-ar putea intampla in cazul unui elev care nu poate sustine examenul de final din cauza ca temperatura sa depaseste nivelul prevazut prin lege.si-mi dau o stare nu neaparat de bine", a afirmat Renate Weber.Ea da de asemenea exemplul, care pe parcursul unei luni sufera diverse modificari fiziologice si al caror organism poate arata temperaturi crescute fara ca acestea sa sufere de COVID-19, dar si al persoanelor care sufera, de exemplu, de uncare poate duce la cresterea temperaturii corporale."In realitate datele acestea nu se retin, nu le retine niciun termometru si cine ar avea anevoie de datele astea? Nu cred ca neaparat din perspectiva protectiei datelor e, desi am avut astfel de sesizari din partea unor medici care au spus ca e un act medical si trebuie sa-ti dai consimtamantul" a mai afirmat Avocatul Poporului.Renate Weber spune ca in cazul unei interdictii aplicate celor care nu isi dau consimtamantul privind termoscanarea se poate vorbi despre "un consimtamant fortat, nu benevol".