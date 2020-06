Bacalaureat 2020. Cristina Bacau, profesoara de matematica: "Subiectele puteau fi rezolvate si fara pregatire"

Ziare.

Cristina Bacau declara ca subiectele au fost accesibile, mai usoare decat anul trecut si ca, daca programa a fost respectata la scoala, elevii ar putea sa obtina note de 9, sau chiar de 10, fara meditatii."Subiectele au fost rezonabile, mai usoare decat variantele de antrenament si decat cele de anul trecut. In afara de doua subpuncte, nu vad ce altceva i-ar fi putut pune probleme unui copil bun, sau chiar de nivel mediu. Daca toti au facut la scoala ce se face in mod normal si daca au rezolvat variantele de antrenament publicate pe site-ul Ministerului, este suficient. Eu am multi elevi care nu fac meditatii si cred ca o sa ia peste 9, daca nu chiar 10", a declarat Cristina Bacau, pentru Ziare.com.