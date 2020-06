Cele mai bune zece scoli generale din Romania. Colegiile unde elevii au obtinut medii uriase la Evaluarea Nationala 2020

Ziare.

com

La sesiunea din vara a Evaluarii Nationale 2020 s-au inscris 33 de elevi la Colegiul "Andrei Saguna", iar media generala la nivelul institutiei a fost 9,72. La "Tudor Vianu", cei 63 de elevi de clasa a VIII-a care au dat examenul au obtinut o medie de 9,71. La "Unirea" din Focsani, au participat la examen 32 de elevi, care au adunat o medie generala de 9,68.La Evaluarea Nationala din 2020 s-au inscris 172.531 de candidati, dintre care doar 160.468 s-au prezentat, adica 93%. Din numarul candidatilor prezenti, 135.101 au obtinut medii mai mari sau egale cu cinci (76,1%), 38.310 de candidati (23,9%) au obtinut medii mai mici de cinci, iar 839 au obtinut media 10, datele fiind publicate de Ministerul Educatiei inainte de contestatii.La proba de Limba si literatura romana, 135.101 de candidati (83,9%) au obtinut note peste cinci, iar 4.587 au obtinut nota 10. La proba de matematica 112.651 de candidati au luat note peste cinci (70,2%), iar 3.251 au luat nota 10.Elevii au obtinut cele mai multe note de 20 din ultimii 7 ani, la Evaluarea Nationala 2020, fiind in total 839 de medii de 10, inainte de contestatii. In anul 2014, au fost obtinute 225 de medii de 10, in anul 2015 au fost 456 de medii de 10, in 2016 au fost 241 de medii de 10, in 2017 au fost 497 de medii de 10, in anul 2018 au fost 345 de medii de 10, in anul 2019 s-au obtinut 459 de medii de 10, iar anul acesta, in 2020, au fost 839 de medii de 10, adica cel mai mare numar inregistrat in ultimii sapte ani.Doar in anul 2013 a fost un numar mai mare de medii de 10 decat anul acesta, in 2020, adica 856. In anul 2012 au fost 412 medii de 10, iar in anul 2011 au fost 434 de medii de 10.Evaluare Nationala: Top 10 - 2020Evaluare Nationala: Top 10 - 2019Evaluare Nationala: Top 10 - 2018