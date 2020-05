Conditiile speciale in care elevii din clasele terminale vor face pregatire si vor da examenele. Temperatura maxima acceptata - 37,3 grade

Activitatea de pregatire se va organiza pe grupe formate din cel mult 10 elevi

Pauzele vor fi de 10 minute la fiecare ora, timp in care incaperile vor fi aerisite, iar programul organizat astfel incat, simultan, sa nu se intalneasca mai mult de doua grupe de elevi;

Inainte de inceperea activitatii, spatiile vor fi dezinfectate cu substante biocide, pe baza de clor sau alcool, activitate urmata de aerisirea incaperii pentru o perioada de cel putin 30 de minute;

Accesul in interiorul unitatii de invatamant preuniversitar se va realiza doar dupa dezinfectia mainilor, verificarea temperaturii - temperatura care nu trebuie sa depaseasca 37,3 grade Celsius - si sub rezerva absentei simptomelor virozelor respiratorii;

Elevii si profesorii vor purta masca medicala simpla sau masca nemedicala, iar elevii vor fi asezati in banci astfel incat sa aiba cel putin un loc liber in stanga si in dreapta si un rand liber in fata si in spate;

Mastile purtate vor fi colectate in locuri special amenajate.

Activitatea de examinare se va desfasura cu respectarea tuturor masurilor mai sus prezentate.

Asigurarea triajului epidemiologic pentru candidati si examinatori (va cuprinde si termometrizare si declararea de antecedente personale privind simptomatologia respiratorie)

Prestabilirea circuitului catre/si din sala de examen;

Candidatii si supraveghetorii vor fi protejati prin masca faciala;

Intrarea in sala de examen se va face in mod organizat, pe rand, pastrand distanta de 2 metri, iar in fata usii vor exista marcaje cu banda colorata;

Pupitrele vor fi individualizate/prestabilite si, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafica a situarii acestora la intrarea in sala;

Personalul ce asigura supravegherea va dirija candidatul catre locul destinat.

Sigurarea curateniei si dezinfectarii pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), a clantelor, a manerelor de la ferestre, a pervazurilor - prin stergere cu apa si detergent, apoi cu substante biocide pe baza de clor sau alcool, inainte si dupa fiecare serie de candidati;

Aerisirea salii, inainte de examen, pentru o perioada de cel putin 30 de minute;

La intrarea in sala, se vor amplasa dispozitive medicale cu substanta dezinfectanta pentru maini;

Stabilirea locurilor se va face pastrand o distanta intre candidati, pe randuri si intre randuri, de 2 metri;

Pe toata durata cursurilor/examinarii se vor respecta regulile generale ale unei conduite sanatoase (distantarea sociala, evitarea atingerii nasului cu mana, a ochilor si a gurii, stranutul in pliul cotului/batista de unica folosinta, evitarea contactelor directe cu cei din jur).

Asigurarea de dispozitive medicale cu substanta dezinfectanta pentru maini la intrarea in toaleta;

Asigurarea de hartie igienica in fiecare cabina a toaletei;

Asigurarea de dispensere cu sapun, situate langa lavoare;

Asigurarea de dispozitive cu prosoape de hartie sau uscatoare pentru maini;

Asigurarea curateniei si dezinfectarii intregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clante, pardoseala).

Astfel, vor exista grupe de maxim 10 elevi, salile vor fi dezinfectate si aerisite, vor exista pauze si toata lumea va purta masti si se va dezinfecta la intrarea in unitate.Reprezentantii Ministerului Educatiei si Cercetarii impreuna cu Ministerul Sanatatii au emis un ordin comun, care stabileste masuri pentru unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice, pentru toate structurile aflate in subordonarea MEC.Masuri pentru organizarea activitatii in actualul context epidemiologic:Accesul in institutii trebuie organizat astfel incat sa existe o suprafata minima de 4 mp pentru fiecare persoana si o distanta minima de 2 metri intre oricare doua persoane apropiate;Accesul este interzis pentru persoanele care au o temperatura corporala ce depaseste 37,3 grade Celsius - temperatura va fi masurata la intrarea in incinta institutiei;Suprafetele expuse vor fi dezinfectate si, de asemenea, se vor evita aglomerarile de persoane.In perioada 2-12 iunie, elevii din clasele terminale pot participa la activitati de pregatire in unitatile de invatamant, in vederea participarii la Evaluarea Nationala sau Bacalaureat.