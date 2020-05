Consiliul Elevilor ii raspunde lui Iohannis: Cei care nu trec triajul epidemiologic - "condamnati" sa renunte la facultatea pe care vor sa o urmeze

Ziare.

com

Consiliul National al Elevilor, impreuna cu Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar, reactioneaza cu privire la declaratiile facute joi de presedintele Klaus Iohannis, in contextul examenelor nationale."Atragem atentia asupra faptului ca elevii care, din varii motive, nu vor trece de triajul epidemiologic vor fi condamnati la a renunta la facultatea pe care doresc sa o urmeze. In cursul zilei de ieri (n.r. - miercuri),, insa acest plan a fost demontat astazi fara o consultare a reprezentantilor elevilor si parintilor", precizeaza reprezentantii Consiliului National al Elevilor.Potrivit sursei citate, implementarea acestei masuri ar produce efecte dezastruoase pentru parcursul educational al viitorilor studenti, fiind o masura care ""."Universitatile, atat cele de pe plan national, cat si cele din planul international, organizeaza procesul de admitere in lunile iulie - august, fapt care ne demonstreaza caIntelegem necesitatea unor masuri riguroase, care sa vizeze interesul superior al elevului si", mentioneaza Consiliul National al Elevilor.O solutie in acest sens este sustinerea examenului de Bacalaureat intr-o sala separata, izolata, sau, respectiv, sustinerea probelor aferente examenului in aceeasi perioada in care va avea loc si cea de-a doua sesiune a Evaluarii Nationale, arata CNE."Ne exprimam ingrijorarea cu privire la modul in care parcursul educational al elevilor, viitorilor studenti, va fi afectat de aceasta masura si asiguram elevii si parintii pe care ii reprezentam ca", sustin reprezentantii elevilor.Antonia-Laura Pup, presedintele CNE, a afirmat ca nici macar un singur elev nu trebuie lasat in urma, motiv pentru care, impreuna cu Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar, Consiliul Elevilor isi orienteaza eforturile spre a gasi solutii."Am stabilit un plan: elevii sa aiba oportunitatea de a sustine examenul, iar statul roman sa asigure conditiile. Este inacceptabil si o negare a principiului egalitatii de sanse", a declarat Antonia-Laura Pup.. "Avem nevoie de o procedura speciala si pentru elevii de la Bac care nu pot intra in examen", a aratat el.Reactia elevilor si a parintilor vine la scurt timp dupa anuntul facut de presedintele Iohannis:"Evaluarea Nationala se tine, incepand din 15 iunie, asa cum a fost planificata - pentru copiii insa care sunt bolnavi, care sunt gasiti cu febra la intrarea in scoala, care sunt izolati impreuna cu familia la domiciliu, care sunt intr-o localitate sau intr-un cartier care este in carantina, pentru acestia, deci pentru motive medicale si de carantina, si.(...)In privinta Bacalaureatului, cu siguranta ca si aici este posibil sa fie copii care au diferite probleme si, pentru a putea rezolva pausal chestiunea celor care din varii motive nu pot veni la prima sesiune, se va organiza, ca si in alti ani, o, si acesti copii vor putea atunci sa participe la a doua sesiune de Bacalaureat in august", a declarat joi presedintele Iohannis.